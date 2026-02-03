Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor

O profesoară de artă de la școala gimnazială La Guicharde din Sanary-sur-Mer a fost înjunghiată de mai mutel ori de către un elev de clasa a IX-a, a declarat marți procurorul Raphaël Balland. Profesoara a fost dusă la spital, iar starea ei rămâne critică, anunță Le Monde.

„Un elev de clasa a IX-a, născut în martie 2011, și-a înjunghiat profesorul de arte plastice în vârstă de 60 de ani de trei sau patru ori în mijlocul orei”, a declarat procurorul. Incidentul a avut loc în jurul orei 14:00, iar „suspectul a fost reținut sub suspiciunea de tentativă de omor”.

„Pentru moment nu există nicio conotație religioasă sau politică”. Se știe doar că au existat tensiuni între elev și profesor iar tânărul era aparent supărat pentru că a depus rapoarte disciplinare împotriva sa.

Femeia a fost înjunghiată de trei ori în torace, a explicat Raphaël Balland. După comiterea faptei, elevul a fugit, dar a fost reținut în curtea școlii de un membru al personalului, fără a opune rezistență înainte de sosirea poliției și a serviciilor de urgență.

Tatiana Kolodziej, profesoara de educație fizică a școlii, a declarat pentru BFMTV că adolescentul care a înjunghiat-o pe femeia de 60 de ani era „enervant”, dar niciodată violent. „N-aș fi putut niciodată să pariez pe asta, suntem uluiți. Este dificil, dar nu ne-am fi putut aștepta niciodată la asta”, mărturisește Tatiana Kolodziej.

În prezent, adolescentul plasat în custodia poliției este monitorizat de un judecător pentru minori pentru asistență educațională, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată cazului.

