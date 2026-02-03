A fost desemnată capitala europeană a trufelor. A primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO 

Capitala europeană a trufelor este situată în inima Italiei și a primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO.

Alba este orașul italian desemnat capitala europeană a trufelor. El este situat la puțin peste o oră de mers cu trenul din Torino, Alba este înconjurat de dealurile Langhe și Roero, precizează Pro TV.

Alba din Italia a primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO

În regiunea Piemont din nordul Italiei se află Alba, un mic oraș fermecător, cu o reputație uriașă în materie de gastronomie și vin. Chiar dacă are doar aproximativ 30.000 de locuitori, Alba are o mare influență, peste dimensiunea ei, în lumea culinară.

Centrul vechi al orașului oferă vizitatorilor o perspectivă asupra trecutului bogat al Italiei. Alba tratează acest patrimoniu cu o maximă seriozitate.

Ca UNESCO City of Gastronomy, orașul este dedicat conservării și promovării tradițiilor sale culinare, de la pastele tajarin făcute manual, la carnea de vită Fassona din dealurile piemontese și, desigur, celebra trufă albă.

Restaurantele funcționează ca adevărate „săli de clasă” gastronomice, care se simte în meniuri sezoniere, vinuri regionale și preparate profund legate de teritoriul local.

Atracțiile principale ale orașului: trufe, vin și gastronomie

Centrul vechi este plin de localuri unde poți mânca. Pentru o masă tradițională se recomandă Osteria dell’Arco. Acest restaurant mic și primitor servește preparate clasice precum pastele tajarin și brasato al Barolo (vită gătită în vin roșu).

Mâncărurile care merită încercate în Alba

Trufe albe – rase peste paste sau ouă, aceste ciuperci parfumate sunt un adevărat luxpiemontes

Tajarin– paste foarte subțiri, bogate în ou, servite adesea cu unt și salvie sau sos de carne

Vitellotonnato – felii subțiri de vițel acoperite cu sos cremos de ton

Carne de vităpiemontesă – apreciată pentru textura sa slabă și gustul intens

Alune de pădure – ingredientul-cheie din Nutella, creată în apropiere

VinuriBarolo și Barbaresco – vinuri roșii complexe și corpolente, obținute din struguri Nebbiolo

Recomandările autorului: