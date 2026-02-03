A fost desemnată capitala europeană a trufelor. A primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO 

Capitala europeană a trufelor este situată în inima Italiei și a primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO.
Alba este orașul italian desemnat capitala europeană a trufelor. El este situat la puțin peste o oră de mers cu trenul din Torino, Alba este înconjurat de dealurile Langhe și Roero, precizează Pro TV.
În regiunea Piemont din nordul Italiei se află Alba, un mic oraș fermecător, cu o reputație uriașă în materie de gastronomie și vin. Chiar dacă are doar aproximativ 30.000 de locuitori, Alba are o mare influență, peste dimensiunea ei, în lumea culinară.
Centrul vechi al orașului oferă vizitatorilor o perspectivă asupra trecutului bogat al Italiei. Alba tratează acest patrimoniu cu o maximă seriozitate.
Ca UNESCO City of Gastronomy, orașul este dedicat conservării și promovării tradițiilor sale culinare, de la pastele tajarin făcute manual, la carnea de vită Fassona din dealurile piemontese și, desigur, celebra trufă albă.
Restaurantele funcționează ca adevărate „săli de clasă” gastronomice, care se simte în meniuri sezoniere, vinuri regionale și preparate profund legate de teritoriul local.
Centrul vechi este plin de localuri unde poți mânca. Pentru o masă tradițională se recomandă Osteria dell’Arco. Acest restaurant mic și primitor servește preparate clasice precum pastele tajarin și brasato al Barolo (vită gătită în vin roșu).
