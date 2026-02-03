Tensiuni în strâmtoarea Hormuz: Ambarcațiunile iraniene au încercat să intercepteze o navă SUA

Riscul ca un eveniment de tip „Incidentul din Golful Tonkin” este mare în strâmtoarea Hormuz, iar consecințele ar putea fi devastatoare: un nou conflict la fel de îndelungat ca războiul din Vietnam.

Mai multe ambarcațiuni înarmate ale Iranului au încercat să intercepteze o navă sub pavilion american în strâmtoarea Hormuz, o zonă vitală pentru transportul global de petrol din Golful Persic, informează Reuters.

Grupul de vase de luptă s-au apropiat de un petrolier Stena Imperative sub pavilion SUA, la nord de Oman. Personalul vaselor iraniene a ordonat petrolierului să oprească motorul și să se pregătească de îmbarcare înainte de a prinde viteză și de a-și continua voiajul.

Potrivit grupului Vanguard de gestionarea riscului maritim, petrolierul sub pavilion american nu a pătruns în apele teritoriale ale Iranului și a fost escortat de un vas american.

Marea Britanie a comunicat mai devreme că un grup de vase înarmate au încercat să intercepteze un vas la 30 de km de Oman.

Iranul a mai interceptat și sechestrat vase în strâmtoarea Hormuz, din 2020 până în 2024.

SUA și-au sporit în ultima perioadă prezența militară de la începerea revoltelor violente din Iran.

Președintele american Donald Trump a amenințat cu „bombardamente decisive” ce ar putea duce la răsturnarea regimului de la Teheran în cazul în care sunt uciși manifestanți pașnici.

Peste 30.000 de oameni au fost uciși în revoltele din ianuarie 2026.

Casa Albă a transmis că sunt purtate negocieri cu Teheranul în acest moment pe tema programului iranian de înarmare nucleară.

Sursa Foto: Google Earth/Profimedia

Autorul recomandă: Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele