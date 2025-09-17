Crimă șocantă în Germania. Un ROMÂN a fost ucis cu brutalitate în propria locuință. Suspectul, un turist american

O crimă șocantă a cutremurat comunitatea românească din Germania. Un român de 29 de ani a murit după ce a fost atacat cu sălbăticie în propria locuință din orașul Füssen, sudul Germaniei.

Crima a avut loc în orașul vechi Füssen, o localitate pitorească din sudul Germaniei, unde un tânăr român și-a pierdut viața după un atac de o vielență ieșită din comun.

Potrivit procuraturii din Kempten, victima, un bărbat român de 29 de ani, a fost găsită cu răni grave provocate atât prin înjunghiere, cât și prin strangulare. Tragedia s-a petrecut chiar în apartamentul său, iar vecinii, alarmați de țipete și zgomotele din locuință, au alertat imediat autoritățile.

La fața locului au sosit echipaje medicale, care au reușit să-l stabilizeze și să-l transporte de urgență la spital. Deși medicii au încercat să-l salveze printr-o intervenție chirurgicală, rănile erau mult prea grave, iar tânărul a decedat după câteva zile de agonie.

Un turist american, Principalul suspect

Procurorii germani au clasificat cazul drept omor și au anunțat că suspectul principal este un tânăr american de 25 de ani. Acesta intrase în Germania cu viză de turist și a fost arestat fără a opune rezistență.

În prezent, se află în custodia poliției germane, iar anchetatorii colaborează cu autoritățile americane pentru a-i verifica trecutul și eventualele antecedente penale.