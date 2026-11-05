Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo și-a anunțat, joi, 5 noiembrie, retragerea de la naționala Portugaliei, după 23 de ani. Într-o postare pe rețelele sociale, celebrul fotbalist în vârstă de 41 de ani a declarat: „Astăzi a sosit momentul să predau ștafeta generației viitoare.” „Nu a fost o decizie ușoară.”

El a adăugat că va „preda tricoul cu numărul 7” după pauza din noiembrie.

Ronaldo a jucat în 234 de meciuri pentru Portugalia și a marcat 146 de goluri. El deține recordurile mondiale pentru cele mai multe apariții și cele mai multe goluri marcate în fotbalul internațional.

„Dragi portughezi, a sosit momentul să predau tricoul cu numărul 7 al echipei naționale care ne aparține tuturor. Niciodată nu l-am considerat numai al meu, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l lua cu mine pe stadioanele din întreaga lume. Astăzi a sosit momentul să îl predau viitorului. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că există decizii care nu se iau doar cu mintea; ele se iau și cu inima. Se încheie un parcurs care a început în august 2003 și care mi-a marcat viața pentru totdeauna.

Când privesc înapoi și mă gândesc la tot ce am trăit în echipa națională, nu văd aproape deloc meciuri, goluri, recorduri sau trofee. Văd oameni. Văd imigranți care, timp de 90 de minute, simțeau că Portugalia este puțin mai aproape. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am cunoscut niciodată personal, dar care au făcut parte din viața mea. Pentru că, la urma urmei, fotbalul este mult mai mult decât un joc. Fotbalul înseamnă oameni.

Pe tot parcursul carierei mele în echipa națională, am încercat să-mi depășesc limitele. Am vrut să câștig, am vrut să fiu cel mai bun, am vrut să scriu istorie. Am fost mereu exigent cu mine însumi, am vrut mereu mai mult, am crezut mereu că putem ajunge mai departe și am dat tot ce am avut pentru acest tricou. Au fost după-amieze și seri perfecte, au fost victorii pe care nu le voi uita niciodată, au fost înfrângeri pe care încă mi-e greu să mi le amintesc.

Și eu am dat greș, și eu am suferit, și au fost momente în care nu am reușit să le ofer portughezilor ceea ce își doreau atât de mult, dar nu am renunțat niciodată. Și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să fiu mândru că reprezint Portugalia.

De-a lungul acestor ani am învățat lucruri foarte simple: golurile trec, trofeele rămân în muzee, recordurile ajung să fie depășite. Dar există ceva ce timpul nu reușește niciodată să șteargă: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor.

Dacă v-am făcut vreodată fericiți, dacă vreodată un gol al meu v-a determinat să îmbrățișați pe cineva, să uitați de o grijă sau să simțiți mândrie pentru țara noastră, atunci totul a meritat. Pentru că a fi portughez înseamnă și asta: suferim împreună, ne ridicăm împreună, să visăm din nou!

Portugalia va avea mereu nevoie de tineri care să viseze, de jucători care să nu renunțe niciodată, de noi generații care să creadă că este posibil să ajungă acolo unde nimeni nu a ajuns până acum. Pentru că o țară care continuă să creeze noi eroi este o țară care nu încetează niciodată să creadă în ea însăși.

Colegilor mei din echipa națională vreau să le adresez un mesaj special: vă mulțumesc pentru fiecare sprint, pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare discuție, pentru fiecare moment de tăcere înainte de a intra pe teren, pentru fiecare victorie pe care am sărbătorit-o împreună și pentru fiecare înfrângere care ne-a făcut mai puternici. Am avut privilegiul de a fi căpitanul vostru, dar niciun căpitan nu merge singur, iar voi faceți parte din povestea mea.

Tuturor antrenorilor, conducătorilor, medicilor, fizioterapeuților, îngrijitorilor, funcționarilor și tuturor celor care au lucrat alături de mine de-a lungul acestor ani, vă mulțumesc. Mulți dintre voi nu ați apărut niciodată în fotografii, dar fără voi niciuna dintre aceste fotografii nu ar fi fost posibilă.

Familiei mele, vă mulțumesc că ați împărtășit acest vis alături de mine. Vă mulțumesc că ați înțeles absențele, sacrificiile și momentele în care echipa națională a trebuit să ocupe un loc care vă aparținea și vouă. Dacă am ajuns atât de departe, a fost pentru că am fost mereu alături unul de celălalt.

Iar portughezilor, tuturor portughezilor împrăștiați prin lume, vreau să vă spun un ultim lucru. Există o imagine pe care o voi păstra mereu în suflet: momentul în care începe imnul național. Mă uit în jur, îi văd pe colegii mei, văd tribunele, văd copii, mame, tați și bunici, văd portughezi care au venit de atât de departe pentru a fi acolo.

Și în acele minute încetăm să mai fim diferiți. Nu mai există cluburi, nu mai există culori, nu mai există clase sociale, nu mai există profesii, nu mai există opinii; există doar o singură pasiune: Portugalia. Acesta este sentimentul pe care îl voi păstra cu mine pentru tot restul vieții.

Astăzi se încheie parcursul meu pe teren alături de echipa națională. Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs și conștient că am dat tot ce am avut pentru Portugalia. Dar nu voi înceta niciodată să fiu unul dintre voi. Voi continua să sufăr, să vibrez și să sărbătoresc fiecare victorie a Portugaliei cu un „siu”.

Mi-am petrecut viața străduindu-mă să devin cel mai bun jucător din lume. Astăzi îmi dau seama că cea mai mare victorie a fost aceea de a fi meritat să reprezint cea mai bună țară din lume. Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început când eram doar un copil în Madeira, alergând după o minge.

Tricoul cu numărul 7 rămâne, iar mândria de a-l fi purtat va fi a mea pentru totdeauna. Portugalia va rămâne mereu în inima mea. Adio.“