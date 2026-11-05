Radu Oprea dezvăluie ce a cerut România în cadrul întâlnirii cu Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a discutat cu oficialul american Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon, despre menținerea trupelor SUA în România și consolidarea Flancului Estic al NATO. România vizează extinderea cooperării militare cu SUA în domeniul apărării antiaeriene, combaterii dronelor și industriei de apărare.

Ministrul a evidențiat, într-o postare pe Facebook, rolul Parteneriatului Strategic româno-american în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor de securitate din regiune.

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„Am avut o întrevedere cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare din cadrul Departamentului de Război al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării în domeniul apărării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0. Am abordat evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare a aliaților de pe Flancul Estic, inclusiv prin dezvoltarea capacității de a împiedica un potențial agresor să își atingă obiectivele, în contextul extinderii efectelor războiului din Ucraina la nivel regional. Am subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și am prezentat eforturile României de dezvoltare a capabilităților necesare menținerii unei posturi solide de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Am evidențiat măsurile planificate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, în contextul implementării conceptului NATO 3.0”, a spus Radu Oprea.

Radu Oprea: „Am reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național”

Radu Oprea a susținut menținerea prezenței militare americane în România și a evidențiat rolul strategic al țării în regiunea Mării Negre. Ministrul Apărării a menționat și investițiile în modernizarea armatei și infrastructurii militare, pentru sprijinirea trupelor SUA.

„Am reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național, în concordanță cu necesitățile operaționale ale Statelor Unite și ale NATO. În acest sens, am evidențiat avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă pentru realizarea obiectivelor comune de securitate în regiunea Mării Negre și consolidarea apărării aliate în sud-estul Europei. De asemenea, am prezentat demersurile de modernizare a Armatei României, de dezvoltare a infrastructurii militare și de îmbunătățire a condițiilor de găzduire și sprijin al forțelor americane. Aceste eforturi reflectă angajamentul țării noastre de a-și asuma o responsabilitate sporită pentru apărarea convențională a Europei”, a mai scris Ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a pledat pentru dezvoltarea apărării antiaeriene, combaterea dronelor și protejarea infrastructurii critice. El a anunțat și extinderea cooperării cu SUA în industria de apărare, prin proiecte de producție și mentenanță. Cele două părți au convenit continuarea dialogului bilateral.

„În contextul evoluției amenințărilor din regiunea Mării Negre, am accentuat importanța consolidării capabilităților de apărare aeriană și antirachetă, de combatere a sistemelor de aeronave fără pilot și de protecție a infrastructurii critice. Totodată, am exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic. Acestea ar contribui la menținerea capacității operaționale a capabilităților critice și la consolidarea bazei industriale de apărare a României și a Europei. Împreună cu dl. Colby am reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și am convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării. Dincolo de discuțiile oficiale, a fost și un moment personal: domnul Elbridge Colby mi-a oferit un autograf pe un exemplar al cărții sale din colecția mea. Un gest pe care îl apreciez și pentru care îi mulțumesc”, a notat Radu Oprea pe Facebook.

Sursă foto: Facebook / Radu Ștefan Oprea