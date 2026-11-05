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Noul Secretar General al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene, spune că decizia de a renunța la magistratură a fost una bruscă și l-a făcut să iasă din „zona de confort” 

Noul Secretar General al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene, spune că decizia de a renunța la magistratură a fost una bruscă și l-a făcut să iasă din „zona de confort” 
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Noul Secretar General al Guvernului a transmis un prim mesaj public după preluarea funcției, printr-o postare pe Facebook în care a vorbit despre încheierea celor aproape zece ani de activitate în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar și despre motivele care l-au determinat să accepte noua provocare profesională. Acesta a explicat că pe 2 noiembrie a închis un capitol important din viața sa profesională, după 9 ani și 8 luni în slujba Justiției.

„9 ani și 8 luni în care am dat tot ce am avut mai bun pentru Înalta Curte de Casație și Justiție”, a scris noul oficial guvernamental.

În mesajul său, acesta a evocat experiența de la instanța supremă, relațiile cu judecătorii și colegii, precum și activitatea profesională din această perioadă. A amintit că a contribuit la soluționarea a mii de dosare, că a lucrat alături de peste 40 de judecători de cel mai înalt grad și că a participat la înființarea unei asociații profesionale.

Noul Secretar General al Guvernului a recunoscut că nu și-a imaginat niciodată că își va încheia cariera odată cu pensionarea și că a acceptat cu greu ideea unei schimbări radicale de parcurs profesional.

Propunerea premierului l-a scos pe fostul magistrat din zona de confort  

Oficialul a explicat că decizia de a părăsi zona Justiției a venit după propunerea prim-ministrului Luca Niculescu de a prelua funcția de Secretar General al Guvernului. Acesta a descris decizia drept una aproape neașteptată, prin care a ieșit brusc din zona sa de confort.

„Din cauza acestei dorințe am ieșit aproape brusc din zona mea de confort și am acceptat, aproape nebunește, propunerea prim-ministrului Luca Niculescu de a ocupa funcția de Secretar General al Guvernului”, a precizat acesta, căruia i-a mulțumit public pentru încrederea acordată.

La doar trei zile de la preluarea funcției, noul Secretar General al Guvernului a transmis că privește noua etapă profesională ca pe o responsabilitate față de România și cetățenii săi. „Iubesc că sunt în slujba României, țară față de care datorez atât de mult și iubesc că sunt în slujba românilor, un popor cum altul nu-i!”, a transmis acesta.

Promisiunea unei Românii „a normalității”

În încheierea mesajului, oficialul a vorbit despre dorința de a contribui la o Românie mai bună, în care cetățenii să se simtă respectați de cei care conduc țara.

„Nu-mi rămâne decât ca, în tot ceea ce fac, să pot contribui cu energia mea la o fărâmă in plus de Românie mai bună. O Românie a normalității, în care fiecare român să se simtă respectat de cei care conduc această țară.”

Postarea s-a încheiat cu mulțumiri adresate foștilor colegi de la Înalta Curte de Casație și Justiție și cu o referire directă la reacțiile apărute după numirea sa în noua funcție.

„Zgomotul a trecut! Capitolul s-a închis. Povestea continuă! Mulțumesc România, Patria mea!”, a conchis noul Secretar General al Guvernului.   

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