Alertă în Europa. Mai multe avioane au fost obligate să aterizeze în Franța, Belgia și Bulgaria din cauza unor amenințări cu bombă

Amenințări cu bombe au obligat, joi dimineață, mai multe avioane de linie să efectueze aterizări neprogramate în toată Europa, relatează Reuters.

Zborul EI402 al companiei Aer Lingus, pe ruta Dublin-Roma, a aterizat în siguranță pe aeroportul din Evreux, la 100 km vest de Paris, după ce a fost deviat din motive de securitate, a precizat compania aeriană irlandeză într-un comunicat.

Presa belgiană a relatat că un avion de linie care a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul Zaventem din Bruxelles aparținea companiei aeriene poloneze LOT.

Un avion al companiei Finnair, provenind din Helsinki, a fost escortat în siguranță până la aterizarea programată la Roma de către forțele aeriene italiene, a declarat o sursă pentru Reuters.

Autoritățile bulgare au raportat, de asemenea, că trei aeronave au efectuat aterizări de urgență din cauza unor amenințări cu bombă.

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Avioanele care zburau din Copenhaga și Madrid au aterizat la Sofia, a declarat ministrul bulgar de Interne, potrivit postului de televiziune bTV.

O a treia aeronavă, provenind din Londra, a aterizat la Plovdiv, potrivit presei locale.

Marți, cel puțin șapte zboruri și o navă de croazieră au primit amenințări cu bombă, provocând perturbări în aeroporturile din întreaga Europă, deși nu s-au descoperit dispozitive explozive.

Nicio țară nu a nominalizat vreun vinovat pentru aceste amenințări. Totuși, acestea survin într-un moment în care oficialii europeni au acuzat atât Rusia, cât și Iranul de ceea ce ei descriu drept „atacuri hibride” și acte de sabotaj. Atât Moscova, cât și Teheranul neagă existența unei astfel de campanii.

În această săptămână, niște hackeri necunoscuți au oprit frigiderele din supermarketurile din mai multe țări europene. Unii experți au afirmat că amenințările false cu bombe ar putea face parte dintr-un model similar de acțiuni de perturbare cu costuri reduse și ușor de negat.