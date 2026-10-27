Gal Gadot, actriță și fotomodel din Israel, a votat la alegerile parlamentare din Israel, exprimându-și iubirea față de țară în cea mai recentă filmare postată pe contul ei de Instagram.

Ea s-a alăturat celor 70.000 de cetățeni israelieni stabiliți în străinătate care s-au întors în țara nativă pentru a-și exercita dreptul la vot. Israelul nu permite votul prin corespondență.

Ce transmite actrița care a jucat-o pe supereroina universului DC

Fosta „Femeie Fantastică” a postat pe Instagram o filmare cu ea la votare. Ea a declarat în ebraică că speră la schimbare.

„Asta e. Îmi exercit dreptul meu la vot și vă cer și vouă să vă duceți și să vă exercitați cel mai elementar, important și democratic drept pe care îl aveți, să votați pe cel în care aveți încredere. Și sper că este Marțea Dublei Binecuvântări (Ziua a Treia de la Creație), și cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi bine pentru noi toți”, a spus actrița, care a transmis un sărut fanilor pe cameră

Potrivit The Jerusalem Post, înainte de alegeri, ea a declarat: „În câteva ore, deschiderea urnelor va marca începerea celor mai importante alegeri pe care țara le-a văzut în ultimii ani, poate chiar cele mai importante din istorie. Este momentul în care toți ne exercităm cel mai puternic drept civic pe care îl avem – dreptul de a vota, dreptul de a vota în conformitate cu credințele noastre, cu simțul răspunderii pentru poppor, femei și bărbați, în țara care îi spuneți casă”.

Despre Gal Gadot

Gal Gadot a câștigat în 2004 titlul de Miss Israel, iar în următorii doi ani, a efectuat serviciul militar obligatoriu pentru femei în cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), specializându-se ca instructor de luptă.

După ce a activat în domeniul modei, a debutat în industria filmului din 2009, în filmul „Fast & Furious”, în rolul personajului Giosele Yashar. Ea a mai apărut și în „Fast & Furious 6” în 2013 și în „Furious 7” din 2015.. Din 2016, în filmul „Batman v Superman: Dawn of Justice”, Gal Gadot a intrat în rolul celei mai populare supereroine din benzile desenate DC Comics – Wonder Woman (Femeia Fantastică).

A continuat să joace în rolul supereroinei în „Wonder Woman” și „Justice League” în 2017, în „Wonder Woman 1984” – singurul film cu supereroi lansat în cinematografe în 2020, anul pandemiei COVID-19, precum și în „Shazam! Fury of the Gods” și „The Flash” din 2023. În septembrie 2026, Gal Gadot a spus că renunță definitiv la rolul de supereroină din motiv că este mai preocupată de viața de familie, având patru copii.

Alte filme cunoscute în care a jucat actrița: „Red Notice” în 2021, „Death of the Nile” în 2022, „Snow White” în 2025 și „The Runner” în 2026. Ea urmează să apară în filmul biografic „Bitcoin” despre crearea primei criptomonedei. Actița a dezvăluit că este cel mai ambițios proiect din cariera ei.