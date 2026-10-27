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Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin

Melania Agiu
Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, marți, că a discutat cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, după convorbirea lor de astăzi cu liderul rus, Vladimir Putin.

„Am discutat cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, după convorbirea lor de astăzi cu liderul rus, și continuând discuțiile noastre din Oslo cu reprezentanții Americii, Europei și NATO. Le suntem recunoscători pentru informațiile detaliate și pentru această activitate de sprijinire a diplomației noastre și a eforturilor comune de pace cu toți partenerii.

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Alex și Jonas au comunicat clar liderului rus că sunt necesare măsuri reale de detensionare în ceea ce privește sectorul nostru energetic și infrastructura. Au discutat despre pregătirea unei întâlniri tripartite, planificată pentru noiembrie, la nivel de echipe – ucraineană, americană și rusă. Finlanda și Norvegia, fiind țări care au graniță cu Rusia, au un interes deosebit în soluții de securitate corecte și fiabile. De asemenea, au discutat despre diferite modalități de interacțiune cu partenerii noștri din Europa, care ar putea fi utile pentru a sprijini în continuare diplomația, apărarea noastră și securitatea comună.

Pacea trebuie să fie, detensionarea este necesară, iar escaladarea războiului de către Rusia trebuie să se oprească. Vă mulțumim tuturor celor care sunt alături de Ucraina!“, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

Cancelaria președintelui Finlandei a anunțat, marți, că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat discuții telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gar Støre.

„Scopul convorbirii a fost acela de a-i transmite președintelui Putin mesaje directe cu privire la viitoarele negocieri menite să contribuie la încetarea războiului. Convorbirea a avut legătură cu viitoarele întâlniri care vor avea loc la Abu Dhabi“, a transmis sursa citată.

Cancelaria președintelui Finlandei a subliniat că Stubb și Støre au participat la convorbire în calitate de lideri ai țărilor lor și nu au vorbit în numele Europei în ansamblu.

Stubb și Støre au inițiat chiar ei apelul pentru a discuta despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Acesta a fost primul contact direct al lui Putin cu liderii europeni de rang înalt — aliați ai Kievului — după convorbirea telefonică cu liderul francez Emmanuel Macron din iulie 2025.

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