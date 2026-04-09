Criza din Ormuz continuă. Motivul pentru care Iranul impune rute alternative pentru navele care tranzitează strâmtoarea

Mihai Tănase
Iranul impune rute maritime alternative în Strâmtoarea Ormuz, invocând riscul minelor, într-un moment critic pentru comerțul global cu petrol și gaze, după blocajul aproape total al tranzitului în urma conflictului din Orient.

Tensiunile din una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii cresc din nou, după ce Marina Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat schimbări majore în traficul naval din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit unui comunicat citat de NDTV, navele comerciale sunt obligate să utilizeze două rute alternative, situate mai aproape de coastele iraniene, din cauza riscului unor „mine” pe traseul obișnuit din larg.

„Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu marina corpului gărzilor revoluționare islamice (…), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în strâmtoarea Ormuz”, au transmis media iraniene, citând un comunicat militar oficial.

Noile trasee obligă navele să navigheze între coasta iraniană și insula Larak la intrarea în Golf, respectiv la sud de această insulă la ieșire, evitând ruta tradițională apropiată de coasta Omanului.

Zona este cunoscută în industria maritimă drept „taxa de tranzit a Teheranului”, termen folosit de publicația de referință Lloyd’s List, sugerând controlul strategic exercitat de Iran asupra fluxului naval. Datele recente arată că navele au început deja să folosească aceste rute alternative, traversând inclusiv apele teritoriale iraniene.

Trafic maritim prăbușit în Strâmtoarea Ormuz

Situația vine după ce Statele Unite și Iran au convenit un armistițiu temporar, care include redeschiderea strâmtorii, blocată practic de la începutul conflictului izbucnit pe 28 februarie.

Efectele pe piețele internaționale sunt deja dramatice. Între 1 martie și 7 aprilie au fost înregistrate doar 307 tranzitări de nave cu materii prime, potrivit datelor furnizate de Kpler și platforma MarineTraffic, o scădere de aproximativ 95% față de perioadele normale.

În mod obișnuit, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii tranzitează Strâmtoarea Ormuz, ceea ce transformă orice perturbare într-un risc major pentru piețele energetice globale.

Recomandarea autorului

Trump anunță „victoria totală și completă” pentru SUA în Iran: „Vom ajuta la eliberarea traficului în Ormuz. Reconstrucția Iranului poate începe”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe