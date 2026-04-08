Ce a pățit o femeie care și-a falsificat diploma de studii. Acum e acuzată că a obținut funcții publice și salarii pe baza unei calificări inexistente

O italiancă în vârstă de 36 de ani a fost obligată de Curtea de Conturi din Lombardia să plătească statului aproximativ 31.000 de euro, după ce a lucrat ani de zile ca profesor de sprijin pe baza unei diplome falsificate.

Astfel, ani la rând, femeia a lucrat în liceele și institutele tehnice ale orașului Brescia ca profesor de sprijin în liceele și institutele tehnice, obținând funcții publice și salarii grație unei calificări care, de fapt, nu exista.

În urma acestei declarații, în perioada 2017–2022, ea a reușit să obțină contracte temporare prin care a câștigat peste 60.000 de euro, potrivit publicației Corriere della Sera.

Curtea de Conturi a precizat că atribuțiile unui asistent școlar sunt „extrem de simple și nu necesită neapărat competențe foarte specializate” și tocmai de aceea activitatea femeii nu a ridicat probleme în perioada respectivă.

Prin urmare, s-a stabilit că daunele financiare se ridică la 50% din salariile primite, adică 31.332 de euro, mai puțin decât despăgubirea inițial solicitată de 47.000 de euro.

Parchetul a inițiat, în paralel, o procedură penală pentru fals și fraudă, în urma constatării că diploma prezentată la angajare era falsă. Falsitatea calificării nu a fost contestată de avocații femeii.

