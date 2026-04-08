Prima pagină » Știri externe » Iranienii au blocat din nou Strâmtoarea Ormuz, în ciuda armistițiului cu SUA. Operațiunile Israelului în Liban ar putea afecta pacea
Ultima actualizare: acum 24 de secunde

20:04

Libanul spune că atacurile Israelului de miercuri au ucis cel puțin 112 persoane și au rănit peste 800

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat miercuri că atacurile israeliene au ucis cel puțin 112 persoane, potrivit unui bilanț preliminar. Alte 837 de persoane au fost rănite. Autoritățile libaneze au descris aceste cifre ca fiind preliminare și reflectă doar informațiile disponibile până în prezent.

În această seară, Forțele de Apărare ale Israelului au lansat un nou atac asupra Beirutului, după ce anterior au finalizat ceea ce au numit cel mai mare atac coordonat din Liban de la începutul războiului.

Acordul de încetare a focului convenit de președintele Donald Trump cu Teheranul pare să fie un armistițiu fragil, după cum au evoluat evenimentele imediat următoare. Miercuri, Iranul a oprit din nou traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz după ce Israelul a atacat Libanul, scrie CNN.

După succesul diplomatic de marți seara, atât Donald Trump, cât și Iranul au prezentat acordul de încetare a focului ca o victorie pentru națiunile lor. Cu toate acestea, până la acest moment, nu există un document scris, iar înțelegerea se bazează mai mult pe un gentleman’s agreement.

În ciuda propunerii de încetare a focului, două țări arabe aliate Statelor Unite au declarat miercuri că au fost vizate de drone și rachete iraniene. Mai mult, atacurile Israelului asupra Libanului aproape că au periclitat toate demersurile diplomatice de până acum.

Ca urmare a bombardamentelor Israelului, Iranul a oprit traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, a relatat agenția de știri Fars. Potrivit acesteia, doar două petroliere au apucat să traverseze prin strâmtoare de la intrarea în vigoare a armistițiului.

IDF ignoră armistițiul dintre SUA și Iran și continuă operațiunile în Liban

Miercuri seara, Forțele de Apărare ale Israelului au lansat un nou atac asupra Beirutului care a vizat un comandant Hezbollah. Anterior, IDF a efectuat ceea ce a descris ca fiind cel mai mare val de atacuri din Liban de la începutul acestui conflict, susținând că a lovit 100 de centre de comandă și situri militare Hezbollah.

Președintele Donald Trump a descris astăzi continuarea atacurilor israeliene asupra Libanului drept un „conflict separat” cu Hezbollah, care „nu a fost inclus” în acordul de încetare a focului de două săptămâni. Cu toate acestea, Pakistanul, care a mediat acest acord între Washington și Teheran, a anunțat inițial că acordul de pace include și Libanul.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat miercuri pentru CNN că Israelul a fost de acord să suspende campania de bombardamente pe măsură ce negocierile continuă, dar Trump pare să accepte ca Israelul să continue să atace Libanul între timp.

Pakistanul, mediatorul păcii, îndeamnă la reținere

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că încălcări ale armistițiului „au fost raportate în câteva locuri din zona de conflict”, ceea ce „subminează spiritul procesului de pace”.

„Îi îndemn cu tărie și sincer pe toți cei implicați să dea dovadă de reținere și să respecte armistițiul de două săptămâni, așa cum s-a convenit, astfel încât diplomația să poată prelua un rol principal în soluționarea pașnică a conflictului”, a declarat Shehbaz Sharif într-o postare pe X miercuri.

