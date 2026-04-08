Casa Albă anunță că Trump va discuta cu șeful NATO ieșirea SUA din Alianța Nord Atlantică

Casa Albă, prin vocea purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt, a anunțat miercuri seară că președintele Donald Trump va discuta posibilitatea retragerii SUA din NATO cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

Președintele american și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea față de refuzul aliaților de a sprijini militar SUA în conflictul recent cu Iranul, în special refuzul de a contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz. În ultima perioadă, aproape la fiecare discurs public care implica Alianța Nord Atlantică, Donald Trump a numit NATO drept un „tigru de hârtie” și a precizat că retragerea SUA este o opțiune care se află pe masă.

Casa Albă a precizat prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt că președintele va aborda direct subiectul ieșirii din NATO în discuțiile cu șeful Alianței de miercuri seară.

În cadrul conferinței de presă de la Casa Albă de luni, 6 aprilie, președintele american a oferit o explicație directă pentru tensiunile fără precedent cu aliații europeni. Donald Trump a spus că viitorul relației dintre Statele Unite și NATO depinde de controlul asupra Groenlandei.

Președintele american a afirmat că rădăcina conflictului cu aliații europeni este dată de refuzul Danemarcei și al țărilor europene de a ceda Groenlanda către SUA.

„Totul a început cu, dacă vreți să știți adevărul, Groenlanda. Vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Și eu am spus: «La revedere»”.

