„Regina Ketaminei", femeia care i-a vândut droguri celebrului actor din serialul Friends, Matthew Perry, a fost condamnată la 15 ani de închisoare

„Regina Ketaminei”, femeia care i-a vândut droguri celebrului actor din serialul Friends, Matthew Perry, a fost condamnată la 15 ani de închisoare

„Regina Ketaminei”, femeia care i-a vândut droguri celebrului actor din serialul Friends, Matthew Perry, a fost condamnată la 15 ani de închisoare
Jasveen Sangha, supranumită de procurorii americani drept „Regina Ketaminei”, a fost condamnată miercuri la 15 ani de închisoare pentru rolul său în moartea prin supradoză a celebrului actor Matthew Perry, scrie Sky News.

„Regina Ketaminei”, o femeie în vârstă de 42 de ani cu dublă cetățenie, britanică și americană, a primit sentința după ce a pledat vinovată pentru mai multe capete de acuzare. Inițial, Jasveen Sangha a negat acuzațiile, dar a fost de acord să-și schimbe pledoaria într-o declarație semnată anul acesta, cu doar câteva săptămâni înainte de momentul în care urma să fie judecată. Pe lângă cei 15 ani de detenție, judecătoarea a stabilit și o perioadă de 3 ani sub supraveghere după eliberarea din închisoare.

În martie 2024, agenți federali au percheziționat apartamentul cu două dormitoare al Sanghei din cartierul North Hollywood din Los Angeles. În urma anchetei s-a ajuns la concluzia că fiolele de Ketamină confiscată din apartamentul ei s-a potrivit cu fiole vândute lui Perry.

Anchetatorii au stabilit că Sangha i-a dat lui Matthew Perry aproximativ 50 de fiole de ketamină prin intermediari, primind în schimb suma de 11.000 de dolari. Procurorii au subliniat „indiferența rece” a femeii, care, după ce a aflat din presă despre moartea lui Perry, a continuat să vândă droguri fără remușcări. În casa ei au fost găsite mii de pastile, inclusiv metamfetamină, cocaină și Xanax.

Vedeta din serialul Friends a murit în octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani, după ce se luptase cu dependența de droguri ani de zile. Matthew Perry folosise ketamină prin intermediul medicului său obișnuit ca tratament legal, dar neautorizat, pentru depresie, dar în săptămânile dinaintea morții sale începuse să caute mai mult din acest drog în mod ilegal.

Cinci persoane, inclusiv medici și asistentul personal al actorului, au pledat vinovate pentru diverse acuzații legate de moartea sa, iar Sangha este a treia persoană condamnată.

