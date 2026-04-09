Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor

Alternative la carnea de miel. Puțin a mai rămas până când creștinii vor sărbători Paștele. De pe masa festivă nu lipsesc, de obicei, ouăle roșii, cozonacul, pasca, dar nici friptura de miel. Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Iată cât costă 1 kilogram de ied în Piața Obor din București.

Carnea de miel reprezintă unul dintre produsele des achiziționate de clienți, în preajma Sărbătorilor Pascale. Unii dintre consumatori, în schimb, se îndreaptă și către alte produse alimentare, în această perioadă. De pildă, în Piața Obor din București, clienții pot achiziționa carne de ied și de iepure.

Carne de ied la vânzare în Piața Obor

Fermierii vin cu alternative pentru carnea de miel, iar iedul și iepurele sunt două exemple. Unul dintre comercianți oferă la vânzare carne de ied din România. Prețul unui kilogram este de 47,99 de lei.

Fermierii susțin că iedul se digeră mai ușor, prin comparație cu preparatele din carnea de miel. De asemenea, carnea de ied are mai puține calorii, scrie G4media.

Tot în această perioadă este comercializată și carnea de iepure. Acest tip de carne este bogat în proteine și poate fi consumat și de persoanele care au o digestie sensibilă.

