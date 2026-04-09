Viscol și -5 grade Celsius în România, de Paște. Pe ce dată scăpăm de iarnă

Deși ne aflăm în sezonul primăverii, în anumite zone din România încă se înregistrează condiții meteorologice specifice iernii. Va fi viscol și -5 grade Celsius, de Paște, în anumite locații din țară. Iată mai jos, în articol, prognoza.

Primăvara este în toi, însă în anumite zone din țară încă sunt înregistrate condiții specifice iernii. Meteorologii Accuweather anunță, de pildă, viscol și temperaturi negative în ziua de Paște, în orașele din zona montană. În Predeal, așa cum arată prognoza mai jos, vor fi înregistrate precipitații sub formă de ninsoare în următoarele zile.

Vremea de Paște, la munte: viscol la Predeal

9 aprilie 2026, Predeal: sunt anunțate ninsori. Temperatura maximă de 0 (zero) grade, temperatura minimă de -5 grade Celsius.

10 aprilie 2026, Predeal: temperatura maximă de 1 grad, temperatura minimă de -5 grade.

11 aprilie 2026, Predeal: sunt anunțate ninsori. Temperatura maximă de 4 grade, temperatura minimă de -3 grade Celsius.

12 aprilie 2026, Predeal: sunt anunțate ninsori. Temperatura maximă de 0 (zero) grade, temperatura minimă de -5 grade Celsius.

13 aprilie 2026, Predeal: sunt anunțate ninsori. Temperatura maximă de 4, temperatura minimă de -3 grade Celsius.

Între 17 și 21 aprilie 2026 sunt anunțate ploi. Temperatura maximă se va situa între 8-9 grade Celsius. Noaptea, temperaturile vor fi între -1 și 3 grade.

Vom scăpa de iarnă abia spre finalul lunii aprilie. De pildă, în prognoza emisă de Accuweather se poate observa că abia din 22 aprilie 2026 nu vor mai fi ninsori. Temperaturile vor începe să urce treptat, iar până spre începutul lunii mai 2026 vor fi temperaturi maxime între 12 și 14 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 3 și 5 grade Celsius.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Accuweather