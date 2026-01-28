Prima pagină » Știri externe » Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“

28 ian. 2026, 10:26, Știri externe
Cuba va cădea în curând, a afimrmat președintele american Donald Trump, marți, în fața reporterilor din Iowa. Potrivit oficialului de la Casa Albă, țara este în pragul colapsului, deoarece pierde sprijinul financiar și energetic esențial oferit anterior de Venezuela.

„Să vedem ce se va întâmpla în Cuba. Nu știu dacă pe cineva din această sală îl interesează Cuba, nu sunt prea mulți oameni. Aceasta nu este o sală «cubaneză», dar e în regulă. Există multe astfel de săli peste tot, în special în Miami. Și Cuba va cădea în curând. Cuba este o națiune care este foarte aproape de colaps. Ei primeau bani din Venezuela, primeau petrol din Venezuela. Iar acum, nu mai primesc aceste lucruri.”, a subliniat președintele SUA.

La doar câteva zile după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, Trump a îndemnat Cuba să încheie un acord „înainte să fie prea târziu“, fără a specifica la ce fel de acord se referă.

„PETROLUL ŞI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA – ZERO! Îi îndemn ferm să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

Trump a promis că va opri furnizarea de petrol și bani din Venezuela, susținător de lungă durată al Cubei, către această țară.

„Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de PETROL şi BANI din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat ‘servicii de securitate’ ultimilor doi dictatori venezueleni, DAR ASTA S-A TERMINAT! Majoritatea acelor cubanezi sunt MORŢI în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecţie împotriva tâlharilor şi şantajiştilor care i-au ţinut ostatici atâţia ani”, a adăugat liderul de la Casa Albă. „Venezuela are acum Statele Unite ale Americii, cea mai puternică armată din lume (de departe!), pentru a-i proteja, şi îi vom proteja”, a mai scris Trump în urmă cu câteva săptămâni.

Președintele Cubei a declarat luna aceasta că Washingtonul nu are autoritatea morală de a impune un acord Cubei, după ce Trump a sugerat că insula comunistă ar trebui să încheie un acord cu SUA.

Noile amenințări ale președintelui american vin la doar câteva ore după ce Beijingul a promis„sprijin și asistență” în fața amenințărilor repetate venite din partea Statelor Unite, arată presa chineză.

„China își exprimă îngrijorarea și opoziția față de acțiunile Statelor Unite” în Cuba, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun. „Îndemnăm Statele Unite să înceteze să submineze pacea și stabilitatea regională, cerând totodată Washingtonului „să ridice imediat blocada și sancțiunile împotriva Cubei”.

Biroul ONU pentru drepturile omului a declarat că raidul american în care Maduro a fost capturat a constituit o încălcare a dreptului internațional. Experții în drepturile omului spun că accentul pus de Trump pe exploatarea petrolului venezuelean reflectă o abordare imperialistă și ridică semne de întrebare cu privire la eforturile SUA de a prezenta capturarea lui Maduro ca o acțiune de aplicare a legii pentru a reduce traficul de droguri.

