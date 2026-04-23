Prima pagină » Știri externe » Cum a devenit China marele câștigător al crizei petroliere. Beijinul are stocuri de petrol de trei ori mai mari decât cele ale SUA

Încă de la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran, China a reușit să gestioneze cu brio criza energetică, cu toate că este principalul importator al petrolului iranian, scrie Axios. Datorită unei strategii masive de stocare puse în practică în anul 2025, Beijingul a anticipat riscurile unei blocade în Strâmtoarea Ormuz și a construit o veritabilă „fortăreață energetică”.

În anul 2025, China a depozitat mai mult petrol decât orice altă țară, conform ultimelor date publicate de guvernul american în această săptămână. La sfârșitul anului 2025, statul chinez deținea cea mai mare rezervă strategică de petrol din lume, estimată la aproape 1,4 miliarde de barili. Această cantitate depășește cu mult ocupantul locului doi în top, Statele Unite, care aveau o rezervă strategică de 414 milioane de barili în aceeași perioadă.

China și-a construit o „fortăreață energetică” pe tot parcursul anului 2025

Pe tot parcursul anului 2025, Beijingul a adăugat în medie 1,1 milioane de barili pe zi în depozitele sale, o acumulare de țiței care a fost favorizată de prețurile relativ scăzute în acea perioadă, sub 70 de dolari/baril și de achizițiile masive de petrol ieftin sancționat din Iran și Rusia.

Din stocul colosal de 1,4 miliarde de barili, aproximativ 360 de milioane sunt deținuți direct de guvern prin rezerva strategică de stat, în timp ce restul de peste 1 miliard de barili sunt stocurile acumulate de companiile petroliere naționale, dar pe care statul le poate rechiziționa în caz de urgență.

După declanșarea războiului din martie 2026, China a început să consume din aceste rezerve comerciale pentru a evita prețurile record de pe piața globală, care au sărit în unele momente de 115 dolari/baril. Pentru a tempera creșterile prețurilor generate de războiul dintre SUA și Iran, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a coordonat cea mai mare eliberare de rezerve de petrol realizată vreodată în lume, pe 11 martie, ajungând să elibereze aproximativ 400 de milioane de barili. China, care nu este membră AIE, nu a făcut parte din această acțiune de aprovizionare a stocurilor mondiale cu petrol.

Pe lângă energia convențională, China deține peste 70% din lanțurile globale de aprovizionare cu energie solară, eoliană, baterii și vehicule electrice. Toate acestea înregistrează o creștere pe măsură ce țările dependente de importuri trec de la petrol și gaze naturale la surse regenerabile.

