Prima pagină » Știri externe » Bloomberg: Peter Szijjarto, ministrul de externe din mandatul lui Viktor Orban, nu regretă legăturile cu Rusia. Ce argumente aduce

Ministrul de externe demisionar al Ungariei, Péter Szijjártó, ale cărui legături deschise cu Moscova au stârnit speculații cu privire la apartenența la valorile europene a țării sale, a precizat că nu regretă relațiile pe care le-a avut cu Rusia, scrie Bloomberg.

„Acest lucru mă doare personal”, a declarat Szijjártó pentru site-ul de știri independent Telex miercuri seară, când a fost întrebat dacă activitățile sale constituie trădare. „Timp de 11 ani am lucrat la o relație normală, pragmatică” cu Rusia, a spus acesta. Drept argument pentru apropierea sa față de Moscova, Szijjártó a menționat că în tot acest timp, relațiile sale au făcut ca Ungaria să beneficieze de energie mai ieftină.

Miercuri seară, Péter Szijjártó a vorbit în primul său interviu acordat după ce Viktor Orbán a pierdut alegerile. Noul premier de la Budapesta, Péter Magyar, i-a criticat pe aceștia în repetate rânduri pentru apropierea lor de președintele rus Vladimir Putin și a promis că va readuce Ungaria pe calea europeană. Szijjártó a fost una dintre cele mai proeminente voci ale politicii pro-Kremlin a lui Orbán și a depus eforturi pentru a extinde legăturile cu Moscova chiar și după invazia Ucrainei în 2022.

În timpul campaniei electorale din Ungaria, o serie de înregistrări telefonice între Szijjártó și Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, au apărut în spațiul public. Transcrierile acestor convorbiri au arătat că ministrul de externe maghiar și-a oferit în mod activ serviciile lui Lavrov pentru a dilua sancțiunile Uniunii Europene.

