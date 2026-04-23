Ministrul de externe demisionar al Ungariei, Péter Szijjártó, ale cărui legături deschise cu Moscova au stârnit speculații cu privire la apartenența la valorile europene a țării sale, a precizat că nu regretă relațiile pe care le-a avut cu Rusia, scrie Bloomberg.

„Acest lucru mă doare personal”, a declarat Szijjártó pentru site-ul de știri independent Telex miercuri seară, când a fost întrebat dacă activitățile sale constituie trădare. „Timp de 11 ani am lucrat la o relație normală, pragmatică” cu Rusia, a spus acesta. Drept argument pentru apropierea sa față de Moscova, Szijjártó a menționat că în tot acest timp, relațiile sale au făcut ca Ungaria să beneficieze de energie mai ieftină.

Miercuri seară, Péter Szijjártó a vorbit în primul său interviu acordat după ce Viktor Orbán a pierdut alegerile. Noul premier de la Budapesta, Péter Magyar, i-a criticat pe aceștia în repetate rânduri pentru apropierea lor de președintele rus Vladimir Putin și a promis că va readuce Ungaria pe calea europeană. Szijjártó a fost una dintre cele mai proeminente voci ale politicii pro-Kremlin a lui Orbán și a depus eforturi pentru a extinde legăturile cu Moscova chiar și după invazia Ucrainei în 2022.

În timpul campaniei electorale din Ungaria, o serie de înregistrări telefonice între Szijjártó și Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, au apărut în spațiul public. Transcrierile acestor convorbiri au arătat că ministrul de externe maghiar și-a oferit în mod activ serviciile lui Lavrov pentru a dilua sancțiunile Uniunii Europene.

