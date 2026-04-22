Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Care sunt condițiile impuse de președintele rus

Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Care sunt condițiile impuse de președintele rus

Vladimir Putin | Foto - Mediafax

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat miercuri că Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, însă această deschidere vine cu o serie de condiții care fac ca un astfel de summit să fie puțin probabil în viitorul apropiat, scrie Kyiv Independent. Putin și Zelenski nu au mai avut discuții față în față încă din timpul negocierilor în formatul Normandia din 2019.

„Putin a declarat că este gata să se întâlnească la Moscova în orice moment”, a declarat Peskov pentru agenția de știri rusă Vesti. „Trebuie să existe un motiv ca întâlnirea să servească unui scop și, în mod crucial, să fie productivă. Ea nu poate servi decât scopului de a finaliza acordurile [de pace]”, a completat Peskov.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului

Dmitri Peskov a precizat miercuri că Vladimir Putin este pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova „în orice moment”, dar nu exclude ca această întâlnire să se întâmple pe teritoriul unei țări neutre. De asemenea, Kremlinul exclude posibilitatea unei întâlniri pe teritoriu neutru sau în format trilateral cu alți lideri dacă scopul final nu este finalitatea unui acord de pace solid.

Condițiile impuse de Moscova pentru întâlnire, de neacceptat pentru ucraineni

Condiția ca întâlnirea celor doi șefi de stat să aibă loc la Moscova indică faptul că Rusia are puțin interes pentru un proces diplomatic dincolo de capitularea Ucrainei. Volodimir Zelenski a exclus în repetate rânduri Moscova ca loc de desfășurare a negocierilor de pace. Deși la nivel retoric Moscova se declară „pregătită” de pace, aceasta plasează responsabilitatea de a încheia pacea în brațele Kievului și cere acceptarea condițiilor de pace rusești.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

„Suntem pregătiți pentru orice format, oricând”, a precizat Zelenski miercuri. „Nu ne este teamă să ne întâlnim oricând, în orice țară, cu excepția Rusiei și Belarusului. Sunt încrezător că o întâlnire trilaterală ar trebui reluată”, a spus Zelenski.

Zelenski a cerut reluarea discuțiilor de pace

Zelenski a cerut miercuri reluarea negocierilor trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, care au stagnat după ce a început operațiunea împotriva Iranului, declanșată pe 28 februarie. Deoarece atenția Washingtonului este ațintită asupra conflictului din Orientul Mijlociu, Kievul a demarat procesul de a implica Turcia ca principal mediator în procesul de pace.

Andrii Sîbiha, ministrul de Externe al Ucrainei

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiha, a confirmat pe 22 aprilie că Ucraina a solicitat Ankarei să găzduiască o întâlnire directă între Putin și Zelenski, iar Kievul este deschis unui format trilateral care să includă participarea președintelui turc Recep Erdogan și a lui Donald Trump.

Lavrov spune că negocierile de pace nu sunt o prioritate

Cu toate acestea, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat la începutul lunii aprilie că discuțiile de pace cu Ucraina nu sunt o prioritate pentru Moscova.

„În acest moment, problema reluării negocierilor nu este prioritatea noastră principală. Nu am impus negocieri nimănui”, a spus el. „Am funcționat întotdeauna pe principiul că, dacă partenerul nostru este pregătit, și noi suntem pregătiți.”

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei

Recomandările autorului:

Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene

Pentagonul recunoaște că minele iraniene din Strâmtoarea Ormuz vor continua să sugrume traficul maritim. Cât va dura până la curățarea totală

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Pentagonul recunoaște că minele iraniene din Strâmtoarea Ormuz vor continua să sugrume traficul maritim. Cât va dura până la curățarea totală
22:04
Pentagonul recunoaște că minele iraniene din Strâmtoarea Ormuz vor continua să sugrume traficul maritim. Cât va dura până la curățarea totală
FLASH NEWS Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
21:15
Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
FLASH NEWS Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
20:25
Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
VIDEO Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
19:49
Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
FLASH NEWS Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
19:31
Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
VIDEO Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război
19:28
Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război
Mediafax
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
Atac dur din Grecia la adresa Laurei Codruța Kovesi și la adresa României: „Când regimul Ceaușescu a căzut...”
Click
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor
22:34
Informații în exclusivitate din spatele ușilor închise de la negocierile lui Nicușor Dan cu partidele. Ce au spus, feriți de camere, Grindeanu, Bolojan și Kelemen Hunor
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Orice premier pus în locul lui Bolojan este o înfrângere pentru PNL și USR”
22:30
Dan Dungaciu: „Orice premier pus în locul lui Bolojan este o înfrângere pentru PNL și USR”
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu avertizează că o moțiune PSD ar rupe definitiv relația cu PNL: „Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor”
22:28
Ciprian Ciucu avertizează că o moțiune PSD ar rupe definitiv relația cu PNL: „Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 23 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 23 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ECONOMIE Economia este în cap, inflația la cer, iar premierul Ilie Bolojan revendică o înfrângere drept victorie: România are cel mai mare deficit bugetar din UE 
21:46
Economia este în cap, inflația la cer, iar premierul Ilie Bolojan revendică o înfrângere drept victorie: România are cel mai mare deficit bugetar din UE 
ULTIMA ORĂ După 12 ore de discuții la Cotroceni, Nicușor Dan închide ziua cu o declarație de 3 minute și 40 de secunde. Președintele nu a zis nimic concret: „Calm și vom trece prin asta”
21:36
După 12 ore de discuții la Cotroceni, Nicușor Dan închide ziua cu o declarație de 3 minute și 40 de secunde. Președintele nu a zis nimic concret: „Calm și vom trece prin asta”

Cele mai noi

Trimite acest link pe