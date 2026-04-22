Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Care sunt condițiile impuse de președintele rus

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat miercuri că Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, însă această deschidere vine cu o serie de condiții care fac ca un astfel de summit să fie puțin probabil în viitorul apropiat, scrie Kyiv Independent. Putin și Zelenski nu au mai avut discuții față în față încă din timpul negocierilor în formatul Normandia din 2019.

„Putin a declarat că este gata să se întâlnească la Moscova în orice moment”, a declarat Peskov pentru agenția de știri rusă Vesti. „Trebuie să existe un motiv ca întâlnirea să servească unui scop și, în mod crucial, să fie productivă. Ea nu poate servi decât scopului de a finaliza acordurile [de pace]”, a completat Peskov.

Dmitri Peskov a precizat miercuri că Vladimir Putin este pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova „în orice moment”, dar nu exclude ca această întâlnire să se întâmple pe teritoriul unei țări neutre. De asemenea, Kremlinul exclude posibilitatea unei întâlniri pe teritoriu neutru sau în format trilateral cu alți lideri dacă scopul final nu este finalitatea unui acord de pace solid.

Condițiile impuse de Moscova pentru întâlnire, de neacceptat pentru ucraineni

Condiția ca întâlnirea celor doi șefi de stat să aibă loc la Moscova indică faptul că Rusia are puțin interes pentru un proces diplomatic dincolo de capitularea Ucrainei. Volodimir Zelenski a exclus în repetate rânduri Moscova ca loc de desfășurare a negocierilor de pace. Deși la nivel retoric Moscova se declară „pregătită” de pace, aceasta plasează responsabilitatea de a încheia pacea în brațele Kievului și cere acceptarea condițiilor de pace rusești.

„Suntem pregătiți pentru orice format, oricând”, a precizat Zelenski miercuri. „Nu ne este teamă să ne întâlnim oricând, în orice țară, cu excepția Rusiei și Belarusului. Sunt încrezător că o întâlnire trilaterală ar trebui reluată”, a spus Zelenski.

Zelenski a cerut reluarea discuțiilor de pace

Zelenski a cerut miercuri reluarea negocierilor trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, care au stagnat după ce a început operațiunea împotriva Iranului, declanșată pe 28 februarie. Deoarece atenția Washingtonului este ațintită asupra conflictului din Orientul Mijlociu, Kievul a demarat procesul de a implica Turcia ca principal mediator în procesul de pace.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiha, a confirmat pe 22 aprilie că Ucraina a solicitat Ankarei să găzduiască o întâlnire directă între Putin și Zelenski, iar Kievul este deschis unui format trilateral care să includă participarea președintelui turc Recep Erdogan și a lui Donald Trump.

Lavrov spune că negocierile de pace nu sunt o prioritate

Cu toate acestea, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat la începutul lunii aprilie că discuțiile de pace cu Ucraina nu sunt o prioritate pentru Moscova.

„În acest moment, problema reluării negocierilor nu este prioritatea noastră principală. Nu am impus negocieri nimănui”, a spus el. „Am funcționat întotdeauna pe principiul că, dacă partenerul nostru este pregătit, și noi suntem pregătiți.”

