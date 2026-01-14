Cum a reușit o tânără să strângă 100.000 de euro până la 26 de ani. Trei reguli care au făcut diferența

La doar 26 de ani, o tânără din Marea Britanie a strâns și a investit peste 100.000 de lire sterline, deși a pornit la drum cu un venit anual de doar 20.000 de lire. Parcursul ei financiar a devenit un exemplu pentru tineri interesați de economisire și investiții pe termen lung.

De la un salariu modest la investiții consistente

Hannah Bevington, originară din Warwickshire, a început să economisească bani încă din adolescență, în perioada în care lucra într-un magazin de cosmetice. Acum, ea este social media manager în domeniul marketingului și urmărită de aproximativ 30.000 de persoane pe rețelele sociale, unde vorbește deschis despre strategii financiare, inclusiv unele mai puțin obișnuite, care au contribuit la crearea portofoliului său.

„Cei 100.000 de lire sunt complet investiți în bursă, deci nu stau pur și simplu într-un cont bancar. Am început să investesc primii 4.000 de lire pe care i-am economisit din jobul de vânzări între 17 și 20 de ani, iar în martie 2021 i-am plasat pe piața bursieră. Cum am locuit acasă până la 24 de ani, am reușit să economisesc cam 80% din salariu. Cu contribuțiile lunare și cu randamentele din bursă, portofoliul meu a ajuns acum la 100.000 de lire, iar scopul meu este să-l cresc până la 125.000 de lire până la finalul lui 2026, cu condiția ca piața să colaboreze”, a explicat Hannah.

Ea a subliniat și faptul că succesul nu a venit peste noapte, ci printr-o strategie constantă care s- adaptat stilului ei de viață.

„Totul ține de a fi cumpătat și de a-ți menține cheltuielile cât mai mici posibil. Desigur, trebuie să menționez că nu am copii și nu aveam o ipotecă de plătit, așa că am reușit să economisesc și să investesc în jur de 1.000 de lire pe lună. Lucram în vânzări și investeam toate comisioanele câștigate, așa că în unele luni am reușit să investesc chiar și 3.000 de lire. Luna martie va marca cinci ani de când am început să investesc, deci este cu siguranță o strategie pe termen lung, nu o soluție rapidă. Scopul meu a fost mereu să maximizez capacitatea de a economisi și de a investi, fără să renunț complet la lucrurile care îmi făceau plăcere”, a mai spus Hannah.