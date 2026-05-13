Cum justifică administrația Trump faptul că solicită 1 miliard de dolari pentru aripa de est a Casei Albe
Administrația Trump încearcă să justifice alocarea a 1 miliard de dolari pentru renovarea aripii de est a Casei Albe, susținând că proiectul vizează în principal întărirea securității complexului prezidențial și modernizarea capacităților Serviciilor Secrete, nu doar construirea unei săli de bal noi, potrivit Axios.

Casa Albă urmează să prezinte marți, în cadrul unui prânz cu senatorii republicani, detalii complete despre proiectul de renovare a aripii de est a Casei Albe, potrivit informațiilor obținute de Axios. Administrația Trump încearcă astfel să răspundă criticilor democraților, care au acuzat că fondurile ar fi destinate în principal unei noi săli de bal.

În apărarea proiectului va interveni și directorul Serviciilor Secrete, Sean Curran, care va participa la prezentarea planului de investiții.

Fondurile, incluse într-un pachet pentru securitatea frontierelor

Suma de 1 miliard de dolari ar urma să fie inclusă într-un pachet de reconciliere bugetară mai amplu, care prevede finanțări și pentru ICE, precum și pentru Patrula de Frontieră.

Potrivit unui document distribuit senatorilor republicani și consultat de Axios, administrația susține că banii vor fi direcționați către măsuri de securitate și către modernizarea infrastructurii de protecție a Casei Albe.

Cum sunt împărțite cheltuielile

Potrivit informațiilor oferite de Axios, ocumentul detaliază principalele categorii de cheltuieli incluse în proiect:

  • 220 de milioane de dolari pentru „consolidarea” securității complexului Casei Albe, inclusiv „sticlă antiglonț, tehnologii de detectare a dronelor, sisteme de filtrare și detectare a amenințărilor chimice și a altor tipuri de amenințări”.
  • 180 de milioane de dolari pentru o nouă instalație de control al securității vizitatorilor Casei Albe.
  • 175 de milioane de dolari pentru instruirea Serviciilor Secrete „în mediul modern al amenințărilor”.
  • 175 de milioane de dolari pentru îmbunătățirea securității persoanelor protejate de Serviciile Secrete.
  • 150 de milioane de dolari pentru „munca Serviciilor Secrete de contracarare a dronelor, a incursiunilor în spațiul aerian, a sistemelor fără pilot, a amenințărilor biologice și a altor amenințări emergente prin investiții în tehnologii de ultimă generație”.
  • 100 de milioane de dolari pentru securitatea la „evenimente naționale de mare profil”.

