Cum se compară lista cu cei mai bogați oameni ai planetei din 2026 cu clasamentul din 2016. Schimbări majore raportate după 10 ani

19 ian. 2026, 21:20, Știri externe
Cum se compară lista cu cei mai bogați oameni ai planetei din 2026 cu clasamentul din 2016. Schimbări majore raportate după 10 ani

În 2016, cel mai bogat om al planetei era Bill Gates, fondatorul Microsoft, un adept al globalismului liberal și al vaccinării.  În 2026, cel mai bogat om al planetei este Elon Musk, director al companiilor Tesla, X și Space X, susținător al Partidului Republican și al politicii „America First” al președintelui american Donald Trump.

Multe s-au schimbat în ultimii 10 ani, când TikTok era abia creat, iar X se numea Twitter . În 2016, serialul „Stranger Things” era la primul sezon pe Netflix, actorul Leonardo DiCaprio câștigase premiul Oscar pentru „The Revenant”, izbucnise mania jocurilor video Pokemon GO și Overwatch, Facebook era cea mai populară rețea de socializare, iar alegerile pentru președinția SUA erau între Donald Trump și Hillary Clinton.

Cei mai bogați oameni în 2016

Cei mai bogați oameni de pe planetă în 2016 erau:

  1. Bill Gates
  2. Amancio Ortega
  3. Warren Buffett
  4. Jeff Bezos
  5. Carlos Slim
  6. Charles Koch
  7. David Koch
  8. Mark Zuckerberg
  9. Larry Page
  10. Larry Ellison

Cei mai bogați oameni în 2026

Potrivit Business Insider și  Bloomberg Billionaires Index, averile  celor mai bogați 10 oameni valorau 559 de miliarde de dolari în 2015. Acum, averile celor mai bogați 10 oameni valorează în total 2,6 trilioane de dolari, cu Elon Musk în fruntea listei.

Averea directorului Space X, X, Tesla, Neuralink, Boring Company și xAI este de 682 de miliarde de dolari.

Exceptând ascensiunea lui Elon Musk și decesul lui David Koch, clasamentul celor mai bogați 10 oameni nu s-a schimbat prea mult, ba chiar le-au crescut averile.

Iată clasamentul din 2026:

  1. Elon Musk – 681 miliarde $ (X, Space X, Tesla)
  2. Larry Page – 282 miliarde $ (Google/Alphabet Inc.)
  3. Sergey Brin – 263 miliarde $ (Google/Alphabet Inc.)
  4. Jeff Bezos – 261 miliarde $ (Amazon, Blue Origin)
  5. Larry Ellison – 244 miliarde $ (Oracle)
  6. Mark Zuckerberg – 220 miliarde $ (Meta)
  7. Bernard Arnault – 196 miliarde $ (LVMH)
  8.  Steve Ballmer – 161 miliarde $ (Microsoft/Ballmer  Group)
  9. Jensen Huang – 154 miliarde $ (Nvidia)
  10. Warren Buffet – 149 miliarde $ (Berkshire Hathaway) 

Sursa Foto: Profimedia

