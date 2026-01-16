Prima pagină » Actualitate » 2026 începe cu un mare faliment în SUA: colapsurile corporative arată aceleași greșeli, repetate de zeci de ani

Bianca Dogaru
16 ian. 2026, 08:58, Actualitate
Anul 2026 a început cu un faliment de amploare în Statele Unite. Saks Global Entreprises, conglomeratul care deține brandurile de lux Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman și Neiman Marcus, a intrat oficial în procedura de faliment, unul dintre cele mai mari colapsuri din retailul american de la pandemie încoace, potrivit Profit.ro

Pe 14 ianuarie 2026, compania a cerut protecția Chapter 11 la Tribunalul de Faliment din Huston. Saks Global a declarat datorii totale de aproximativ 4,7 miliarde de dolari. Conducerea a anunțat că magazinele rămân deschise, după ce a obținut un pachet de finanțare de 1,75 miliarde de dolari și acces la o finanțare de urgență de 400 de milioane de dolari. Grupul are și un nou director general.

În 2025, compania s-a confruntat cu probleme serioase de lichiditate. Plățile către furnizori au întârziat, peste 600 de angajați au fost concediați, iar stocurile din magazine au scăzut vizibil. Magazinele slab aprovizionate au afectat direct vânzările, inclusiv în sezonul sărbătorilor de iarnă. Deși grupul a atras în cursul anului circa 600 de milioane de dolari și a restructurat o parte din datorii, măsurile nu au stabilizat situația financiară.
Pe 31 decembrie 2025, Saks Global a ratat o plată de dobândă către deținătorii de obligațiuni. A urmat o perioadă de grație de 30 de zile, iar compania a început discuții cu creditorii. Falimentul a devenit inevitabil.
Falimentul Saks Global readuce în atenție un tipar care se repetă de peste 50 de ani. Primul mare colaps corporativ modern a avut loc în 1970, când Penn Centran Transportation Company, cea mai mare companie feroviară din SUA, a intrat în incapacitate de plată după o fuziune forțată și o integrare eșuată.
Sunt și alte cazuri celebre:
  • Herstatt Bank, în 1974, prăbușită din cauza tranzacțiilor valutare speculative;
  • Barings Bank, în 1995, distrusă de pierderi masive pe piețele de derivate;
  • Enron, în 2002, când fraudele contabile au dus la colaps;
  • Lehman Brothers, în 2008, cel mai mare faliment din istorie, care a declanșat o criză financiară globală;
  • Kodak, în 2012, incapabilă să se adapteze erei digitale;
  • Alitalia, în 2022, după decenii de pierderi;
  • FTX, în 2022, unul dintre cele mai rapide colapsuri din sectorul crypto;
  • Evergrande, în 2024, simbol al crizei imobiliare din China.
Deși 2025 a fost un an fără falimente corporative majore cu impact global, începutul lui 2026 arată că problemele marilor companii nu au dispărut.

