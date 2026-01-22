Prima pagină » Știri externe » Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii

Carl Crowther și familia sa au fost îndurerați după ce un curier Amazon ar fi mers la ei acasă și a luat-o în brațe pe iubita lor pisică, Nora.

O familie a fost devastată după ce un curier de la compania Amazon le-a furat pisica de la ușa casei, din comitatul West Yorkshire, din Anglia.

O familie a rămasă fără pisică după ce curierul le-a furat-o din fața casei

Curierul a fost surprins pe camerele de supraveghere cum lua pisica în brațe înainte de a pleca. Carl Crowther spune că familia sa a fost îndurerată de incident, care a avut loc duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 14:30. Proprietarul pisicii a spus că livratorul „s-a îndrăgostit” de animalul de companie, pe nume Nora, în timp ce livra un colet. Dl. Crowther susține că șoferul de livrare a plecat fără rușine după ce a luat-o pe Nora în brațe. Se presupune că animalul a fost apoi pus în vehiculul curierului.

„Ca familie, eram foarte îngrijorați, deoarece ea stă mereu foarte aproape de casă”, a declarat Crowther pentru YorkshireLive.

„În această dimineață, după ce am văzut că lipsea de ieri de la prânz, dintr-un anumit motiv m-am uitat la camere să văd dacă fusese prin preajmă în cursul după-amiezii/serii. Am fost devastați când l-am văzut pe șofer zăbovind prin preajmă, așteptând să profite de ocazie. A fost un șoc și o neîncredere totală când a ridicat-o și a împins-o în mașină. Asta s-a văzut și de pe camera vecinului meu. Săraca ia medicamente și are o problemă la inimă.”

