16 dec. 2025, 10:33, Știri externe
Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni seara, în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, că fiul său cel mare, Donald Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o personalitate mondenă din Palm Beach, relatează The New York Times.

Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: „Da” (la cererea în căsătorie), a spus Donald Trump Jr.

„Mă voi căsători cu iubirea vieții mele și mă simt ca cea mai norocoasă fată din lume”, a spus și noua sa logodnică.

Andrew Surabian, purtătorul de cuvânt al lui Donald Jr., a confirmat logodna.

Anderson a urmat cursurile Universității Columbia, absolvind cu o licență în istoria artei, critică și conservare, în 2009, conform profilului ei de LinkedIn. Anderson face și puțin modelling, după cum reiese din fotografiile ei de pe Instagram. A apărut pe coperta revistei Quest în 2020 și a avut o ședință foto pentru Hamilton Jewelers. De asemenea, a apărut în Palm Beach Illustrated în 2021, publicația numind-o „influencer local”. Împreună cu frații ei, Anderson a fondat The Paradise Fund, o organizație non-profit care își propune să ajute organizațiile cu ajutor în caz de dezastru.

Trump Jr. conduce Trump Organization, alături de fratele său mai mic Eric.

Relația celor doi a fost mult timp subiectul speculațiilor tabloidelor. În decembrie anul trecut, publicața britanică The Daily Mail a publicat fotografii cu fiul lui Trump, în vârstă de 47 de ani, și cu Bettina Anderson ținându-se de mână în Palm Beach.

Este a doua oară când Trump junior se logodește, după divorțul său de fostul fotomodel Vanessa Trump (născută Pergolizzi n.r). Cei doi s-au căsătorit la Mar-a-Lago în 2005 și au împreună cinci copii, însă au decis să o ia pe drumuri separate în 2018.

Tot în 2018, Trump jr. a început să se întâlnească cu Kimberly Guilfoyle, o reprezentantă proeminentă a Partidului Republican care a ținut discursuri la convențiile din 2020 și 2024. Cei doi s-au logodit în 2020, iar vestea că s-au despărțit a ieșit la iveală în decembrie 2024.

O sursă a declarat pentru Us Weekly: „Don și Kimberly s-au despărțit înainte de alegeri (noiembrie 2024 n.r.)”, dar se pare că au ținut secretul până după ziua alegerilor pentru a evita să-i fure atenția președintelui Trump.

Chiar și atunci însă, speculațiile despre apropierea dintre Bettina Anderson și Trump Jr. erau deja în plină desfășurare, iar femeia în vârstă de 39 de ani a fost văzută stând în spatele cuplului logodit la Convenția Națională Republicană din iulie.

La scurt timp, Kimberly Guilfoyle a fost numită de președintele Trump ambasador în Grecia. Guilfoyle a depus jurământul în septembrie și a fost trimisă la postul său din Atena luna trecută.

Sursă foto: Instagram/ Bettina Anderson

Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal

Fiul lui Donald Trump spune că SUA ar putea renunța să mai ajute Ucriana. Scandalul de corupție din jurul lui Zelenski poate afecta viitorul Ucrainei

