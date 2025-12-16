Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia

Președintele american Donald Trump a anunțat, luni seara, în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, că fiul său cel mare, Donald Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o personalitate mondenă din Palm Beach, relatează The New York Times.

Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: „Da” (la cererea în căsătorie), a spus Donald Trump Jr.

„Mă voi căsători cu iubirea vieții mele și mă simt ca cea mai norocoasă fată din lume”, a spus și noua sa logodnică.

Andrew Surabian, purtătorul de cuvânt al lui Donald Jr., a confirmat logodna.

Anderson a urmat cursurile Universității Columbia, absolvind cu o licență în istoria artei, critică și conservare, în 2009, conform profilului ei de LinkedIn. Anderson face și puțin modelling, după cum reiese din fotografiile ei de pe Instagram. A apărut pe coperta revistei Quest în 2020 și a avut o ședință foto pentru Hamilton Jewelers. De asemenea, a apărut în Palm Beach Illustrated în 2021, publicația numind-o „influencer local”. Împreună cu frații ei, Anderson a fondat The Paradise Fund, o organizație non-profit care își propune să ajute organizațiile cu ajutor în caz de dezastru.

Trump Jr. conduce Trump Organization, alături de fratele său mai mic Eric.

Relația celor doi a fost mult timp subiectul speculațiilor tabloidelor. În decembrie anul trecut, publicața britanică The Daily Mail a publicat fotografii cu fiul lui Trump, în vârstă de 47 de ani, și cu Bettina Anderson ținându-se de mână în Palm Beach.

Este a doua oară când Trump junior se logodește, după divorțul său de fostul fotomodel Vanessa Trump (născută Pergolizzi n.r). Cei doi s-au căsătorit la Mar-a-Lago în 2005 și au împreună cinci copii, însă au decis să o ia pe drumuri separate în 2018.

Tot în 2018, Trump jr. a început să se întâlnească cu Kimberly Guilfoyle, o reprezentantă proeminentă a Partidului Republican care a ținut discursuri la convențiile din 2020 și 2024. Cei doi s-au logodit în 2020, iar vestea că s-au despărțit a ieșit la iveală în decembrie 2024.

O sursă a declarat pentru Us Weekly: „Don și Kimberly s-au despărțit înainte de alegeri (noiembrie 2024 n.r.)”, dar se pare că au ținut secretul până după ziua alegerilor pentru a evita să-i fure atenția președintelui Trump.

Chiar și atunci însă, speculațiile despre apropierea dintre Bettina Anderson și Trump Jr. erau deja în plină desfășurare, iar femeia în vârstă de 39 de ani a fost văzută stând în spatele cuplului logodit la Convenția Națională Republicană din iulie.

La scurt timp, Kimberly Guilfoyle a fost numită de președintele Trump ambasador în Grecia. Guilfoyle a depus jurământul în septembrie și a fost trimisă la postul său din Atena luna trecută.

Sursă foto: Instagram/ Bettina Anderson

