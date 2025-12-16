Prima pagină » Știri externe » Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele”

Mihai Tănase
16 dec. 2025, 09:29, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, acuzând postul public britanic de defăimare și practici comerciale ilegale, în urma modului în care a fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari.

Președintele Donald Trump a dat în judecată trustul de presă BBC pentru defăimare, acuzând postul de televiziune că i-a denaturat discursul spune într-un documentar Panorama difuzat în Marea Britanie. Informația a fost confirmată chiar de BBC, care precizează că procesul a fost depus în statul Florida.

Potrivit documentelor judiciare, Trump acuză BBC atât de defăimare, cât și de încălcarea legislației privind practicile comerciale, solicitând despăgubiri de 5 miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare, respectiv un total de 10 miliarde de dolari.

BBC și-a cerut scuze față de Donald Trump în luna noiembrie, recunoscând că montajul realizat în documentar a creat o „impresie greșită”, însă postul a respins cererile de despăgubire și a susținut că nu există „niciun temei pentru o acțiune în defăimare”.

Avocații lui Trump susțin că BBC l-a defăimat „modificând în mod intenţionat, rău intenţionat şi înşelător discursul său”, astfel încât declarațiile sale să pară un apel direct la violență.

De altfel, Trump anunțase încă de luna trecută că intenționează să dea în judecată BBC, după difuzarea documentarului Panorama înaintea alegerilor prezidențiale din SUA din 2024.

„Cred că trebuie să o fac”, a declarat Trump, referindu-se la proces. „Au trişat. Au schimbat cuvintele care mi-au ieşit din gură.”

Disputa privind discursul din 6 ianuarie 2021

Controversa vizează discursul rostit de Donald Trump pe 6 ianuarie 2021, cu puțin timp înainte de revoltele de la Capitoliul SUA. În cadrul acestuia, Trump le-a spus susținătorilor săi: „Vom merge la Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi congresmeni”.

Ulterior, la aproximativ 50 de minute distanță, el a adăugat: „Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

În documentarul Panorama, BBC a difuzat un montaj în care cele două fragmente apăreau consecutive, Trump fiind prezentat spunând:

„Vom merge la Capitoliu… şi voi fi acolo cu voi. Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

BBC a recunoscut ulterior că această editare a creat „impresia greşită” că Donald Trump „a făcut un apel direct la acţiuni violente”, motiv pentru care postul și-a cerut scuze public.

