Prețul petrolului a crescut joi cu aproape 5%, după ultimele atacuri iraniene din strâmtoarea Ormuz. Analiștii se tem că ar putea ajunge la 150$/baril

Prețurile petrolului au crescut puternic pe piețele internaționale după noi atacuri asupra navelor din strâmtoarea Ormuz. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și blocarea exporturilor din Golf alimentează temerile cele mai sumbre care ar putea urca cotațiile petrolului chiar și la 150 de dolari per baril.

Prețurile petrolului au urcat brusc pe piețele internaționale, după noi atacuri asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Cotația petrolului Brent a crescut joi dimineață cu 4,95%, ajungând la 95,03 dolari pe baril, potrivit trading212.com.

Creșterea vine pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al temerilor tot mai mari privind perturbarea aprovizionării globale cu petrol, din cauza atacurilor tot mai frecvente asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Trei nave atacate în strâmtoarea Ormuz

Companii de securitate maritimă au anunțat că alte trei nave au fost lovite de proiectile în strâmtoarea Ormuz, ridicând la cel puțin 14 numărul vaselor atacate în regiune de la începutul conflictului cu Iranul.

Traficul maritim prin această rută strategică s-a redus aproape complet după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacurile asupra Iranului pe 28 februarie. Strâmtoarea Ormuz este un punct vital pentru comerțul energetic global, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Blocarea acestei rute a împins deja cotațiile petrolului la cele mai ridicate niveluri înregistrate din anul 2022.

Președintele Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite sunt pregătite să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz dacă situația o va impune.

Cu toate acestea, potrivit unor surse citate de Reuters, Marina americană a refuzat deocamdată solicitările industriei maritime de a oferi escortă militară navelor comerciale, considerând că riscul unor noi atacuri este prea ridicat.

AIE a propus eliberarea de milioane de barili de petrol din rezervele strategice globale

În încercarea de a stabiliza piețele energetice, Agenția Internațională pentru Energie a propus eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice globale. Ar fi cea mai mare operațiune de acest tip din istorie, depășind cu mult cele 182 de milioane de barili eliberate în 2022 după invazia Rusiei în Ucraina.

Chiar și așa, analiștii avertizează că măsura ar putea avea un impact limitat. Potrivit experților de la Macquarie, cantitatea propusă echivalează cu aproximativ patru zile de producție globală de petrol și aproximativ 16 zile din volumul de țiței care tranzitează Golful Persic.

Între timp, tensiunile din regiune continuă să afecteze infrastructura energetică. Compania petrolieră de stat ADNOC din Abu Dhabi a oprit rafinăria Ruwais după un incendiu provocat de un atac cu dronă asupra unei instalații din complex.

Arabia Saudită încearcă să redirecționeze exporturile prin portul Yanbu de la Marea Roșie, însă volumele sunt mult sub nivelul necesar pentru a compensa scăderea fluxurilor de petrol din strâmtoarea Ormuz.

În același timp, Irak, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au redus deja producția. Compania de consultanță Wood Mackenzie estimează că războiul reduce în prezent livrările de petrol și produse petroliere din Golf către piață cu aproximativ 15 milioane de barili pe zi.

În acest scenariu, analiștii avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge până la 150 de dolari pe baril. Specialiștii de la Morgan Stanley avertizează că, chiar și în cazul unei soluții rapide a conflictului, piețele energetice ar putea rămâne afectate de perturbări majore timp de mai multe săptămâni.

Recomandarea autorului:

Două petroliere au fost atacate în largul Irakului. Un mort și zeci de persoane salvate din flăcări în Golful Persic