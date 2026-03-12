Momentul în care SUA distrug mai multe avioane iraniene C-130 Hercules și P-3F Orion, de origine americană, aflate în bazele militare ale Teheranului

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a publicat miercuri imagini video care arată distrugerea mai multor avioane militare iraniene vechi, fabricate în SUA și utilizate de Teheran încă din perioada de dinaintea Revoluției Islamice din 1979.

Videoclipurile, publicate pe platforma X, surprind atacuri aeriene asupra unor aeronave aflate pe piste. În imagini pot fi văzute un avion de transport Lockheed C-130 Hercules și un avion de supraveghere maritimă Lockheed P-3F Orion cuprinse de flăcări după loviturile aeriene, scrie Businessinsider.com.

„Regimul iranian pierde zi de zi din capacitatea sa aeriană”, a transmis CENTCOM în mesajul care însoțește imaginile.

Imaginile publicate de armata americană arată și distrugerea aparentă a unui avion de transport strategic Ilyushin Il-76, un model proiectat în fosta Uniune Sovietică și utilizat pentru transport militar de mare capacitate.

Iranul operează încă o flotă învechită de avioane de transport C-130E și C-130H, achiziționate de la Statele Unite înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Potrivit estimărilor, Teheranul dispunea de aproximativ 28 de astfel de aeronave turbopropulsate, însă nu este clar câte au mai rămas operaționale după recentele lovituri asupra infrastructurii sale militare. În plus, Iranul a cumpărat înainte de revoluție șase avioane de supraveghere maritimă P-3F Orion, iar până de curând se credea că încă mai avea în serviciu aproximativ cinci dintre acestea.

Forțele aeriene iraniene dispun, de asemenea, de aproximativ cinci avioane de transport IL-76.

Recomandarea autorului:

Lupte în Orient, ziua 13. Val de lovituri iraniene în toată regiunea: Israelul și Emiratele Arabe, bombardate! Pierderi financiare uriașe pentru SUA