3.000 de lei amendă în 2026 pentru toți românii care stau la bloc și au acest obiect în apartament. Care este greșeala

3.000 amendă în 2026 pentru toți românii care stau la bloc și au acest obiect în apartament. Este o greșeală care îi poate costa viața.

Românii care stau la bloc și au centrală termică riscă amenzi usturătoare dacă nu respectă câteva reguli clare, impuse de lege. Mai exact, este vorba despre revizia tehnică și de instalarea detectoarelor de gaz, scrie România TV.

Măsura este prevăzută într-un ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care stabilește regulile tehnice aplicabile instalațiilor de gaze naturale.

„Este esențial ca încăperile care găzduiesc instalații de gaze să aibă un volum minim de aer și să beneficieze de o ventilare adecvată pentru a preveni acumularea de gaze nocive, care pot pune în pericol locatarii. În acest context, instalarea detectoarelor de gaz devine o măsură esențială pentru asigurarea siguranței locuinței”, precizează specialiștii.

Cei care nu respectă legea vor fi sancționați, dar își pun și propria viață și a celor din jur în pericol.

Recomandarea autorului:

