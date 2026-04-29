Schimbare de ton la Budapesta după căderea lui Orban. Peter Magyar îi întinde mâna lui Zelenski și cere un nou început al relațiilor ungaro-ucrainene

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina intră într-o nouă etapă după victoria electorală a lui Peter Magyar. Viitorul premier ungar i-a propus lui Volodimir Zelenski o întâlnire în vestul Ucrainei, mizând pe dialog și pe rezolvarea dosarului sensibil al minorității maghiare din Transcarpatia.

O schimbare de ton cu miză regională se conturează rapid în relația dintre Ungaria și Ucraina, după ce liderul de centru-dreapta Peter Magyar a lansat un mesaj deschis către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, propunând o întâlnire în vestul Ucrainei, scrie Kiev Independent.com.

Inițiativa marchează o schimbare clară de direcție după anii de tensiuni dintre Kiev și guvernarea condusă de Viktor Orban, perioadă în care Budapesta și-a consolidat poziția critică față de sprijinul occidental pentru Ucraina și a blocat în repetate rânduri inițiative europene favorabile Kievului.

Transcarpatia, cheia noului dialog dintre Kiev și Budapesta

În centrul noii abordări se află situația minorității maghiare din Transcarpatia, unde trăiesc aproximativ 150.000 de etnici maghiari. Peter Magyar a transmis că protejarea drepturilor culturale, lingvistice, administrative și educaționale ale acestei comunități va reprezenta fundamentul reconstrucției relațiilor bilaterale.

„Scopul întâlnirii este de a îmbunătăţi situaţia maghiarilor din Transcarpatia, astfel încât aceştia să poată rămâne în ţara lor”, a declarat Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, după discuția avută cu Zoltan Babjak, edilul localității Bereg, oraș aflat în apropierea graniței cu Ungaria și locuit majoritar de etnici maghiari.

Magyar a apreciat că măsurile anunțate de autoritățile ucrainene în domeniul educației în 2025 reprezintă un pas înainte, însă a subliniat că acestea nu rezolvă pe deplin revendicările comunității maghiare.

„Dacă putem soluţiona aceste probleme, aceasta cu siguranţă va deschide un nou capitol în relaţiile bilaterale ucraineano-ungare”, a promis Peter Magyar.

Semnal pozitiv de la Kiev

Victoria categorică obținută de partidul Tisza în alegerile legislative din 12 aprilie a fost privită cu interes la Kiev, mai ales în contextul relației dificile pe care Volodimir Zelenski a avut-o cu Viktor Orban.

Președintele ucrainean l-a felicitat rapid pe Peter Magyar pentru victorie și a transmis un mesaj clar de deschidere diplomatică, subliniind că Ucraina este pregătită pentru „întâlniri şi o colaborare constructivă”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Învestirea noului premier ungar, programată pentru 9 mai, ar putea marca începutul unei recalibrări importante în politica externă a Budapestei, cu efecte directe asupra relației cu Kievul și asupra echilibrului geopolitic din Europa Centrală.

Recomandarea autorului

