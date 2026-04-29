Schimbare de ton la Budapesta după căderea lui Orban. Peter Magyar îi întinde mâna lui Zelenski și cere un nou început al relațiilor ungaro-ucrainene

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina intră într-o nouă etapă după victoria electorală a lui Peter Magyar. Viitorul premier ungar i-a propus lui Volodimir Zelenski o întâlnire în vestul Ucrainei, mizând pe dialog și pe rezolvarea dosarului sensibil al minorității maghiare din Transcarpatia.
O schimbare de ton cu miză regională se conturează rapid în relația dintre Ungaria și Ucraina, după ce liderul de centru-dreapta Peter Magyar a lansat un mesaj deschis către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, propunând o întâlnire în vestul Ucrainei, scrie Kiev Independent.com.
Inițiativa marchează o schimbare clară de direcție după anii de tensiuni dintre Kiev și guvernarea condusă de Viktor Orban, perioadă în care Budapesta și-a consolidat poziția critică față de sprijinul occidental pentru Ucraina și a blocat în repetate rânduri inițiative europene favorabile Kievului.
În centrul noii abordări se află situația minorității maghiare din Transcarpatia, unde trăiesc aproximativ 150.000 de etnici maghiari. Peter Magyar a transmis că protejarea drepturilor culturale, lingvistice, administrative și educaționale ale acestei comunități va reprezenta fundamentul reconstrucției relațiilor bilaterale.
„Scopul întâlnirii este de a îmbunătăţi situaţia maghiarilor din Transcarpatia, astfel încât aceştia să poată rămâne în ţara lor”, a declarat Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, după discuția avută cu Zoltan Babjak, edilul localității Bereg, oraș aflat în apropierea graniței cu Ungaria și locuit majoritar de etnici maghiari.
Magyar a apreciat că măsurile anunțate de autoritățile ucrainene în domeniul educației în 2025 reprezintă un pas înainte, însă a subliniat că acestea nu rezolvă pe deplin revendicările comunității maghiare.
„Dacă putem soluţiona aceste probleme, aceasta cu siguranţă va deschide un nou capitol în relaţiile bilaterale ucraineano-ungare”, a promis Peter Magyar.
Victoria categorică obținută de partidul Tisza în alegerile legislative din 12 aprilie a fost privită cu interes la Kiev, mai ales în contextul relației dificile pe care Volodimir Zelenski a avut-o cu Viktor Orban.
Președintele ucrainean l-a felicitat rapid pe Peter Magyar pentru victorie și a transmis un mesaj clar de deschidere diplomatică, subliniind că Ucraina este pregătită pentru „întâlniri şi o colaborare constructivă”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.
Învestirea noului premier ungar, programată pentru 9 mai, ar putea marca începutul unei recalibrări importante în politica externă a Budapestei, cu efecte directe asupra relației cu Kievul și asupra echilibrului geopolitic din Europa Centrală.
