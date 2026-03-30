Parlamentul israelian a adoptat luni o lege controversată care permite aplicarea pedepsei cu moartea în țară. Această măsură este aspru criticată de națiunile europene și grupurile pentru drepturile omului, scrie The Guardian.

Legea este considerată istorică și partizană, dar și o schimbare majoră în politica de decenii a Israelului, care a aplicat în mod oficial pedeapsa capitală o singură dată în istoria sa, în anul 1962, în cazul criminalului nazist Adolf Eichmann.

Actul normativ vizează în mod explicit persoanele care ucid intenționat cetățenii israelieni din motive de rasism sau ostilitate față de statul Israel. Spre exemplu, în Cisiordania, tribunalele militare vor putea impune pedeapsa cu moartea ca sancțiune implicită pentru astfel de cazuri, fără a mai fi necesară o decizie unanimă a judecătorilor.

Această lege, odată adoptată de Knesset, intră oficial în vigoare și poate să fie revizuită, sau eventual anulată, doar de către Curtea Supremă a Israelului, fapt pentru care mai multe state ale Uniunii Europene și organizații pentru drepturile omului au făcut presiuni pentru anulare.

Proiectul a fost susținut puternic de ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, care a făcut din această lege o condiție pentru rămânerea partidului său în coaliția de guvernare a lui Netanyahu.

