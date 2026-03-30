Prima pagină » Știri externe » Un WC aurit a răsărit în mijlocul Washingtonului. Ce mesaj însoțește „monumentul” dedicat lui Donald Trump

Un WC aurit a răsărit în mijlocul Washingtonului. Ce mesaj însoțește „monumentul" dedicat lui Donald Trump

Un WC aurit a răsărit în mijlocul Washingtonului. Ce mesaj însoțește „monumentul” dedicat lui Donald Trump
Galerie Foto 6

Grupul din spatele statuilor care îi înfățișau pe Jeffrey Epstein și Donald Trump a dat din nou lovitura. În semn de protest, aceștia au amplasat o statuie ce reprezintă un WC din aur și marmură în fața Muzeului Național din Washington, ca semn de protest față de președintele american, scrie The Independent.

La doar două zile după protestele naționale „No Kings”, sculptura intitulată „Un tron potrivit pentru un rege” a apărut lângă Memorialul Lincoln, grație grupului de artiști The Secret Handshake, care a devenit celebru pentru statuia cu Donald Trump care se ține de mână cu infractorul Jeffrey Epstein.

„Într-o perioadă de divizare fără precedent, conflict escaladat și tulburări economice, președintele Trump s-a concentrat pe ceea ce conta cu adevărat: remodelarea băii Lincoln din Casa Albă”, scrie pe o placă de pe lateralul statuii. Acest mesaj este o aluzie la postările președintelui american, care s-a lăudat în luna octombrie cu o baie nou renovată la Casa Albă, în timp ce guvernul american era blocat de mai bine de o lună.

„Aceasta, cea mai mare realizare a sa, este o reamintire îndrăzneață că președintele nu este doar un om de afaceri, ci se ocupă de afaceri. Este un omagiu adus unui vizionar de neclintit care a privit în jos, a văzut o problemă și a pictat-o cu aur”, se arată în descrierea operei de artă care a fost amplasată în inima capitalei americane.

Statuia „Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”, realizată de aceeași grupare, a fost amplasată lângă National Mall, în apropierea Capitoliului, și a atras atenția publicului înainte de a fi demolată în mai puțin de o zi de către Serviciul Parcurilor Naționale pentru că nu respecta regulile. La scurt timp, grupul The Secret Handshake a reinstalat statuia, într-o versiune mărită. De asemenea, aceștia sunt și autorii statuii „Regele lumii”, care îi înfățișa pe Trump și Epstein în ipostaza faimoasă din filmul Titanic.

Cele mai noi

Trimite acest link pe