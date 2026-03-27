Trump a întrerupt ședința de Cabinet despre războiul din Iran ca să povestească 5 minute despre un marker. Ce l-a fascinat

În cadrul primei ședințe de Cabinet de la începutul conflictului cu Iranul, desfășurată joi la Casa Albă, președintele Donald Trump a întrerupt discuțiile despre securitatea națională și economie pentru a povesti, timp de aproximativ cinci minute, despre cum a negociat achiziția de markere Sharpie personalizate.

Povestea despre abilitățile de negociator ale lui Trump a apărut ca o paranteză imediat după informările oferite de secretarul de Război, Pete Hegseth, și secretarul de Stat, Marco Rubio, privind atacurile cu rachete, programul nuclear al Teheranului și trupele americane aflate în pericol în Orientul Mijlociu.

Trump a prezentat povestea markerelor ca pe un exemplu al instinctului său de afacerist care economisește banii statului. De la această poveste a plecat și un atac la adresa precedentei administrații, care folosea stilouri costisitoare care costau 1.000 de lei bucata și erau folosite doar o singură dată.

Președintele a povestit că a contractat direct producătorul de markere și i-a cerut să facă aceste instrumente de scris mai oficiale. „L-am sunat pe tip și i-am spus: «Aș vrea să folosesc markerul dumneavoastră, dar nu pot avea un marker cu un S mare pe el pe care scrie Sharpie, deoarece semnez un contract de 1 trilion de dolari pentru a cumpăra avioane de vânătoare noi-nouțe»”, a spus Trump.

În replică, directorul companiei s-a oferit să facă instrumentul de scris negru și să scrie pe el, cu auriu, „Casa Albă”. Directorul companiei s-a oferit să personalizeze markerul pentru Donald Trump pe gratis, dar acesta a refuzat.

Purtătorul de cuvânt al companiei Sharpie neagă povestea lui Trump

În ciuda poveștilor lui Donald Trump, purtătorul de cuvânt al producătorului de markere Sharpie, Newell Brands, a declarat că acest lucru nu s-a întâmplat. „Nu avem nicio informație despre conversația descrisă”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Suntem mândri să fim un brand iubit și în care atât de mulți oameni au încredere la nivel global.”

