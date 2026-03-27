JD Vance vorbește despre obsesia sa pentru OZN-uri și oferă o perspectivă creștină: „Nu cred că sunt extratereștri, eu cred că sunt demoni”

Vicepreședintele Statelor Unite, prezent vineri la emisiunea The Benny Show, a vorbit, printre subiectele de politică internă și cele de politică externă, și despre extratereștri și OZN-uri, subiect despre care Vance a spus că este obsedat.

„Când am venit [la Casa Albă], eram obsedat de dosarele OZN-urilor, dar apoi începi să devii ocupat de probleme economice, de securitate națională și alte lucruri de genul acesta. Dar mai am trei ani de vicepreședinție. Voi ajunge într-un final și la aceste dosare cu OZN-uri”, a spus JD Vance la emisiunea The Benny Show. „Oricine este curios în legătură cu asta, dar, credeți-mă, eu sunt mai curios decât oricine. O să ajung la rădăcina problemei […] Oricum, eu nu cred că sunt extratereștri, eu cred că sunt demoni”.

JD Vance a oferit o perspectivă religioasă asupra fenomenului OZN-urilor și a înlocuit explicațiile pseudoștiințifice cu unele de natură creștină. Vance a declarat direct că nu crede că aceste entități sunt extratereștri, ci mai degrabă demoni. Vicepreședintele a explicat că, în viziunea sa, aceste fenomene „extranaturale” confirmă existența unor forțe spirituale și a subliniat că există mult bine în lume, dar există și rău sub forma unor entități malefice.

Vance a conchis citând ideea că „una dintre cele mai mari păcăleli ale diavolului este să convingă oamenii că el nu există” și a sugerat că eticheta de „extraterestru” ar putea fi doar o mască modernă pentru ceva periculos, demonic.

