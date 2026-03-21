Decizie drastică în Serbia pe fondul exploziei prețurilor la carburanți. Accizele la benzină și motorină, tăiate cu 60%. România, nicio decizie

Mihai Tănase
Prețurile carburanților / sursă foto: Envato

Serbia a redus accizele la carburanți cu încă 40%, după o scădere anterioară de 20%, pentru a combate creșterea prețurilor generate de criza din Orientul Mijlociu. Măsura va avea un impact major asupra bugetului de stat, însă vine ca un ajutor uriaș pentru populație.

Serbia a decis o reducere semnificativă a accizelor la carburanți, cu încă 40% începând de vineri, după o diminuare de 20% aplicată în urmă cu doar o săptămână. Măsura vine pe fondul creșterii accelerate a prețului petrolului, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax.ro.

Anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vučić, care a explicat că autoritățile au intervenit pentru a evita șocuri majore la pompă și pentru a menține stabilitatea pieței. Potrivit liderului de la Belgrad, legislația fiscală permite în mod normal reduceri de până la 20%, însă guvernul a identificat soluții pentru o diminuare suplimentară a accizelor.

Concret, acciza la benzină scade la 28,80 dinari pe litru, adică 1,25 lei românești față de 72 de dinari (3,12 lei) înainte de 13 martie, iar la motorină la 29,62 dinari pe litru, adică 1,28 de lei, de la 74,04 dinari (3,21 lei).

Prin comparație, în România taxele și accizele la carburanți ajung în sumei de 5 lei din prețul total plătit de șoferi la pompă. Statul român nu a luat în prezent nicio decizie pentru a scădea prețul la carburanți, în contextul în care prețul benzinei a sărit de pragul de 9 lei, iar cel al motorinei standard se apropie vertiginos de pragul de 10 lei. Motorina premium a sărit deja de acest prag psihologic.

Ce impact va avea asupra bugetului

Reducerea accizelor va genera pierderi de aproximativ 103 milioane de euro pe lună pentru bugetul statului, însă pentru populație măsura vine ca o „mană cerească” în contextul actual.

„Dacă durează două-trei luni, putem face față. Dacă se prelungește, va trebui să găsim soluții, inclusiv utilizarea rezervelor valutare”, a declarat Vučić.

Pentru a limita efectele asupra pieței, guvernul va livra companiilor petroliere 40.000 de tone de motorină din rezervele de stat, la un preț redus de 180 de dinari pe litru. Scopul este ca ieftinirea accizelor să se reflecte direct în prețurile de la pompă.

În prezent, Serbia dispune de rezerve consistente: 587,5 milioane de metri cubi de gaze, peste 508.000 de tone de motorină și aproximativ 121.000 de tone de benzină, suficiente pentru circa 90 de zile de consum național.

Mai mult, autoritățile sârbe au decis și prelungirea interdicției de export pentru motorină, benzină și țiței până la 2 aprilie, pentru a proteja piața internă.

În același timp, guvernul a stabilit prețuri maxime la pompă pentru perioada 20-27 martie: 212 dinari pe litru pentru motorină, adică un maxim de 9,19 lei/litru și 188 dinari pe litru pentru benzină, adică 8.15 lei/litru, în creștere față de săptămâna anterioară.

Recomandarea autorului:

Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”

Citește și

RĂZBOI Escaladare periculoasă în războiul din Orient. Iranul a lansat două rachete balistice spre baza americano-britanică „Diego Garcia” din Oceanul Indian
10:02
Escaladare periculoasă în războiul din Orient. Iranul a lansat două rachete balistice spre baza americano-britanică „Diego Garcia” din Oceanul Indian
ANALIZA de 10 Războiul din Iran și 6 riscuri strategice pe care Trump ar trebui să le evalueze. „Teheranul pare să perceapă operațiunea «Epic Fury» ca pe o amenințare existențială, luptă ca și cum ar fi așa”
10:00
Războiul din Iran și 6 riscuri strategice pe care Trump ar trebui să le evalueze. „Teheranul pare să perceapă operațiunea «Epic Fury» ca pe o amenințare existențială, luptă ca și cum ar fi așa”
MEDIA Sfârșit pentru CBS News Radio, după un secol de emisie, în plină criză a mass-media tradiționale din SUA. Toți angajații vor fi concediați
09:05
Sfârșit pentru CBS News Radio, după un secol de emisie, în plină criză a mass-media tradiționale din SUA. Toți angajații vor fi concediați
MILITAR Totul sau nimic în Arctica? Putin mută provocator, 7 submarine nucleare din clasa Delta-IV și Borei au fost desfășurate în zona Peninsulei Kola. „Două treimi din flotă”
09:00
Totul sau nimic în Arctica? Putin mută provocator, 7 submarine nucleare din clasa Delta-IV și Borei au fost desfășurate în zona Peninsulei Kola. „Două treimi din flotă”
DRAMĂ Doliu în lumea filmului. Nicholas Brendon, actorul din „Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit subit în somn la 54 de ani
08:31
Doliu în lumea filmului. Nicholas Brendon, actorul din „Buffy, vânătoarea de vampiri” a murit subit în somn la 54 de ani
ECONOMIE Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
08:14
Prăbușire neașteptată pe piața aurului. E cea mai slabă săptămână din ultimii 43 de ani. De ce au renunțat investitorii la „refugiul sigur”
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la metroul din București
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Cum a reușit un bărbat să viziteze două țări cu doar 580 de lei. Ce trucuri de călătorie a folosit pentru aventura vieții lui
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
O planetă cu un ocean global de magmă a fost descoperită de Telescopul Webb

