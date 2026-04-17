Decizie radicală la Paris. Macron anunță o lege dură contra interferențelor străine în alegeri, după precedentele din România și Moldova

Președintele Emmanuel Macron a anunțat lansarea unui proiect de lege menit să protejeze alegerile din Franța împotriva interferențelor străine, cu un an înainte de scrutinul prezidențial.

Declarația a fost făcută în fața a sute de primari reuniți la Palatul Elysee, unde liderul francez a subliniat necesitatea unor măsuri urgente de contracarere a propagandei și manipulării online, scrie European.express.

„Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege și măsuri de reglementare pentru a îmbunătăți protecția alegerilor noastre împotriva interferențelor străine”, a declarat Macron.

România și Moldova, exemple invocate de Macron

Șeful statului francez a atras atenția că astfel de ingerințe nu sunt doar teoretice, ci au afectat deja mai multe țări europene, printre care și România.

„Aceste interferențe v-au afectat uneori”, le-a spus el aleșilor locali, adăugând că „i-au afectat pe mulți dintre vecinii noștri”, făcând referire directă la situații recente din România, Republica Moldova și Germania.

În centrul îngrijorărilor se află Rusia, acuzată de campanii masive de manipulare online. Macron a reiterat acuzațiile formulate anterior, potrivit cărora Rusia „cumpără masiv milioane de conturi false în perioadele electorale”.

„Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise”, a insistat liderul de la Paris.

Pe lângă combaterea conturilor false, președintele francez vizează și reglementarea conținutului plătit în mediul online, în special în timpul campaniilor electorale.

„Vom adopta o serie întreagă de măsuri pentru a proteja mai bine dezbaterea democratică de capriciile rețelelor sociale”, a mai declarat Macron, subliniind necesitatea controlului asupra influenței digitale în politică.

