Atacat din nou de Trump, Papa Leon a condamnat corupția și „elitele bogate și puternice” care pun în pericol pacea mondială

Mihai Tănase
Într-un discurs rostit în Camerun, Papa Leon a condamnat corupția și conflictele armate, avertizând că elitele globale „bogate și puternice” amenință pacea. Declarațiile vin pe fondul criticilor repetate lansate de președintele Donald Trump.

Papa Leon a lansat un mesaj ferm în Camerun, unde a cerut autorităților să combată corupția și să pună capăt conflictelor armate, într-un discurs susținut în prezența președintelui Paul Biya. Suveranul pontif a criticat direct influența elitelor (o trimitere voalată la Donald Trump n.red) asupra stabilității globale.

„Lanțurile corupției, care desfigurează autoritatea și îi distrug credibilitatea, trebuie rupte”, a declarat Papa Leon, cerând eliberarea societății de „setea idolatră de profit”.

Papa Leon al XIV-lea - Sursa Foto: Profimedia

Papa Leon a abordat și conflictul din regiunile anglofone ale Camerunului, unde violențele au făcut mii de victime în ultimul deceniu. Liderul de la Vatican a cerut încetarea luptelor și a avertizat asupra impactului dramatic asupra tinerilor.

usveranul Pontif a condamnat, de asemenea, acțiunile grupării Boko Haram, subliniind efectele devastatoare asupra populației civile.

În contextul vizitei, separatiștii au anunțat un armistițiu temporar de trei zile pentru a permite desfășurarea în siguranță a evenimentelor.

Papa Leon, atacat de două ori de Trump

Papa Leon, primul pontif originar din Statele Unite, a devenit tot mai vocal în chestiuni geopolitice, inclusiv în ceea ce privește conflictul din Iran. Pozițiile sale i-au adus critici repetate din partea președintelui Donald Trump, însă liderul religios a transmis că nu va renunța la discursul său.

Papa de la Roma a precizat că o guvernare autentică presupune „ascultarea reală a cetățenilor” și respectarea drepturilor fundamentale, chiar și în contexte de securitate dificilă.

În paralel, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Yaounde pentru a-l întâmpina pe suveranul pontif. Autoritățile estimează că aproximativ 600.000 de credincioși vor participa la slujba programată în Douala.

Turneul african al Papei Leon, unul dintre cele mai ample din ultimele decenii, include 11 orașe și peste 18.000 de kilometri, urmând să continue în Angola și Guineea Ecuatorială.

Recomandarea autorului

Iranul face pas înapoi în criza petrolului. Propunerea Teheranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dacă SUA acceptă condițiile sale

Citește și

RĂZBOI Atac rusesc cu rachete în Kiev și Odesa. Sunt cel puțin 4 morți și 48 de răniți. Ucraina atacă cu drone în Krasnodar
09:36
Atac rusesc cu rachete în Kiev și Odesa. Sunt cel puțin 4 morți și 48 de răniți. Ucraina atacă cu drone în Krasnodar
TEHNOLOGIE Al doilea șoc chinezesc pentru economia globală. Dispozitivele care vor schimba lumea
09:29
Al doilea șoc chinezesc pentru economia globală. Dispozitivele care vor schimba lumea
FLASH NEWS Iranul face un pas înapoi în criza petrolului. Propunerea Teheranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dacă SUA acceptă condițiile sale
08:32
Iranul face un pas înapoi în criza petrolului. Propunerea Teheranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, dacă SUA acceptă condițiile sale
CONTROVERSĂ Trump amenință să-l dea afară pe șeful Rezervei Federale a SUA în plin scandal al dobânzilor: „Va trebui să îl concediez!”
08:12
Trump amenință să-l dea afară pe șeful Rezervei Federale a SUA în plin scandal al dobânzilor: „Va trebui să îl concediez!”
NEWS ALERT Explozii în lanț urmate de un incendiu uriaș la o rafinărie-cheie din Australia. Flăcările s-au ridicat la 60 de metri înălțime
07:29
Explozii în lanț urmate de un incendiu uriaș la o rafinărie-cheie din Australia. Flăcările s-au ridicat la 60 de metri înălțime
CONTROVERSĂ BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani
23:25
BBC va concedia până la 2.000 de angajați, cea mai mare reducere de personal din ultimii 15 ani
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferii se plâng de această aplicație de navigație. O funcție importantă aduce costuri ascunse
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cele trei fraze pe care oamenii nefericiți le repetă mereu
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
09:43
Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
ULTIMA ORĂ Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
09:39
Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
EVENIMENT Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
09:32
Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
SPORT Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
09:10
Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
DECIZIE Comisia Europeană, propunere pentru statele membre. O zi obligatorie de muncă la distanță și transport public mai ieftin
09:08
Comisia Europeană, propunere pentru statele membre. O zi obligatorie de muncă la distanță și transport public mai ieftin
SPORT Gigi Becali, reacție incredibilă legată de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Ce discuție să am cu el? Ce mă interesează pe mine?”
08:51
Gigi Becali, reacție incredibilă legată de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Ce discuție să am cu el? Ce mă interesează pe mine?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe