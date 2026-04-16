Atacat din nou de Trump, Papa Leon a condamnat corupția și „elitele bogate și puternice” care pun în pericol pacea mondială

Într-un discurs rostit în Camerun, Papa Leon a condamnat corupția și conflictele armate, avertizând că elitele globale „bogate și puternice” amenință pacea. Declarațiile vin pe fondul criticilor repetate lansate de președintele Donald Trump.

Papa Leon a lansat un mesaj ferm în Camerun, unde a cerut autorităților să combată corupția și să pună capăt conflictelor armate, într-un discurs susținut în prezența președintelui Paul Biya. Suveranul pontif a criticat direct influența elitelor (o trimitere voalată la Donald Trump n.red) asupra stabilității globale.

„Lanțurile corupției, care desfigurează autoritatea și îi distrug credibilitatea, trebuie rupte”, a declarat Papa Leon, cerând eliberarea societății de „setea idolatră de profit”.

Papa Leon a abordat și conflictul din regiunile anglofone ale Camerunului, unde violențele au făcut mii de victime în ultimul deceniu. Liderul de la Vatican a cerut încetarea luptelor și a avertizat asupra impactului dramatic asupra tinerilor.

usveranul Pontif a condamnat, de asemenea, acțiunile grupării Boko Haram, subliniind efectele devastatoare asupra populației civile.

În contextul vizitei, separatiștii au anunțat un armistițiu temporar de trei zile pentru a permite desfășurarea în siguranță a evenimentelor.

Papa Leon, atacat de două ori de Trump

Papa Leon, primul pontif originar din Statele Unite, a devenit tot mai vocal în chestiuni geopolitice, inclusiv în ceea ce privește conflictul din Iran. Pozițiile sale i-au adus critici repetate din partea președintelui Donald Trump, însă liderul religios a transmis că nu va renunța la discursul său.

Papa de la Roma a precizat că o guvernare autentică presupune „ascultarea reală a cetățenilor” și respectarea drepturilor fundamentale, chiar și în contexte de securitate dificilă.

În paralel, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Yaounde pentru a-l întâmpina pe suveranul pontif. Autoritățile estimează că aproximativ 600.000 de credincioși vor participa la slujba programată în Douala.

Turneul african al Papei Leon, unul dintre cele mai ample din ultimele decenii, include 11 orașe și peste 18.000 de kilometri, urmând să continue în Angola și Guineea Ecuatorială.

