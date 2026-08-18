Administrația Trump a suspendat temporar construcția controversatului zid de frontieră din Parcul Național Big Bend, Texas. Proiectul a provocat o opoziție bipartizană puternică din cauza impactului asupra uneia dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale SUA.

Administrația Trump a decis să suspende temporar lucrările la proiectul controversat de zid de frontieră care traversează Parcul Național Big Bend din Texas, după ce planurile au provocat o opoziție puternică, inclusiv din partea unor politicieni din ambele tabere.

Decizia a fost anunțată luni, în timp ce șeful Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP) se deplasează în regiune pentru a vedea personal zona și pentru a evalua impactul proiectului, relatează France24.

Construcția zidului în interiorul parcului național din sudul Texasului a devenit un subiect sensibil, criticii avertizând că lucrările ar putea afecta un peisaj natural în mare parte nealterat.

Big Bend este o regiune izolată și accidentată de la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, iar tocmai caracteristicile geografice ale zonei se află în centrul argumentelor celor care contestă necesitatea construirii zidului.

Sursa video – X/@LaikenJordahl

Aceștia susțin că relieful dificil reprezintă deja un obstacol natural important atât pentru migranții care încearcă să treacă ilegal frontiera, cât și pentru traficanți.

În plus, numărul trecerilor de frontieră în această regiune a fost, de-a lungul timpului, mai redus decât în alte sectoare ale graniței dintre SUA și Mexic și a scăzut și mai mult în ultimii doi ani.

Șeful CBP merge personal în Big Bend înaintea unei decizii privind zidul

Suspendarea lucrărilor va rămâne în vigoare cel puțin pe durata vizitei lui Rodney Scott, șeful Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor. Oficialul american a anunțat că vrea să facă propria evaluare la fața locului înainte ca autoritățile să stabilească modul în care va continua proiectul.

„CBP suspendă toate activitățile de construcție din Parcul Național Big Bend pe durata vizitei mele, în timp ce efectuez o evaluare personală, la fața locului”, a declarat Rodney Scott, șeful Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor, într-un mesaj publicat pe X.

În următoarele zile, Scott intenționează să discute direct cu oamenii din regiune și cu reprezentanții autorităților locale. El a precizat că va „asculta opiniile liderilor locali, ale membrilor comunității și ale părților interesate”, înainte de stabilirea pașilor următori.

Miza este găsirea unui echilibru între politica administrației Trump privind securizarea frontierei cu Mexicul și protejarea unui parc național a cărui conservare a generat o neobișnuită opoziție bipartizană față de proiect.

Scott susține că autoritățile trebuie să răspundă amenințărilor „reale” la adresa securității naționale, dar spune că acest lucru trebuie făcut protejând în același timp Parcul Național Big Bend.