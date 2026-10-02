Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, sare în apărarea șefului său: De ce audiere acum și de ce nu la București

Audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași a stârnit nedumerirea unor liberali care au lansat semne de întrebare despre momentul și locul ales pentru interogarea premierului demis. Acesta se află în fața procurorilor pentru a da explicații în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Șeful liberalilor de la Iași, Alexandru Muraru, consideră că nu era cazul anchetării lui Ilie Bolojan acum, când țara este într-o criză politică, și spune că partidul său nu va vota ”un guvern de impostori și trădători”.
”Există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public. Prezența premierului Ilie Bolojan ca 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐎𝐑 la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a scris Muraru pe Facebook.
Bolojan a fost huiduit de un grup de manifestanți, vineri 2 octombrie, atunci când a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași, pentru audieri, în dosarul de corupție, în care e inculpat afaceristul Fănel Bogos.
Protestarii, care au așteptat sosirea lui Bolojan la DNA, și-au exprimat nemulțumirea față de premierul demis și au scandat: „Rușine, rușine să vă fie„, „Trădătorule, ai îngenuncheat țara„.