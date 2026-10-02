Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, sare în apărarea șefului său: De ce audiere acum și de ce nu la București

Audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași a stârnit nedumerirea unor liberali care au lansat semne de întrebare despre momentul și locul ales pentru interogarea premierului demis. Acesta se află în fața procurorilor pentru a da explicații în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Șeful liberalilor de la Iași, Alexandru Muraru, consideră că nu era cazul anchetării lui Ilie Bolojan acum, când țara este într-o criză politică, și spune că partidul său nu va vota ”un guvern de impostori și trădători”.

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”Există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public. Prezența premierului Ilie Bolojan ca 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐎𝐑 la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a scris Muraru pe Facebook.

Întrebările pe care și le pune liderul liberal

”Așadar, se nasc următoarele întrebări. De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?

Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”, a precizat Muraru.

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași ca să dea declarații despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la el. Bolojan este audiat în calitate de martor, iar în dosar apar și numele fostului președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cercetat pentru fapte de corupție, dar și cel Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului României.