Prima pagină » Știri politice » Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, sare în apărarea șefului său: De ce audiere acum și de ce nu la București

Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, sare în apărarea șefului său: De ce audiere acum și de ce nu la București

Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, sare în apărarea șefului său: De ce audiere acum și de ce nu la București
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași a stârnit nedumerirea unor liberali care au lansat semne de întrebare despre momentul și locul ales pentru interogarea premierului demis. Acesta se află în fața procurorilor pentru a da explicații în dosarul de corupție al afaceristului Fănel Bogos, pe care l-a primit în biroul de la Palatul Victoria. Șeful liberalilor de la Iași, Alexandru Muraru, consideră că nu era cazul anchetării lui Ilie Bolojan acum, când țara este într-o criză politică, și spune că partidul său nu va vota ”un guvern de impostori și trădători”.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

”Există o succesiune de evenimente care ridică semne de întrebare în acest caz și care trebuie clarificate public. Prezența premierului Ilie Bolojan ca 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐎𝐑 la DNA Iași vine după săptămâni întregi în care anumite televiziuni au anunțat insistent acest lucru și după apariția în presă a unor informații atribuite cazului Bogos. Este imposibil de ignorat momentul. Audierea liderului PNL are loc exact când România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Credeți că ne forțați mâna să votăm un guvern de impostori și trădători? În niciun caz”, a scris Muraru pe Facebook.

Întrebările pe care și le pune liderul liberal

”Așadar, se nasc următoarele întrebări. De ce o audiere de acest tip trebuia să aibă loc tocmai acum și dacă exista o urgență procedurală care făcea imposibilă programarea ei într-un moment care să nu alimenteze speculații politice? De ce prezența fizică a premierului la Iași era indispensabilă și de ce audierea nu putea avea loc la București?
Fără răspunsuri clare, toate aceste lucruri contribuie la scăderea încrederii publicului în justiție și la crearea unei imagini negative a justiției. Coincidențele, neclaritățile, scurgerile din dosare, propaganda mediatică alimentează suspiciunile și decredibilizează actul de justiție”, a precizat Muraru.
Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași ca să dea declarații despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la el. Bolojan este audiat în calitate de martor, iar în dosar apar și numele fostului președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cercetat pentru fapte de corupție, dar și cel Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului României.

Bolojan a fost huiduit de un grup de manifestanți, vineri 2 octombrie, atunci când a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași, pentru audieri, în dosarul de corupție, în care e inculpat afaceristul Fănel Bogos.

Protestarii, care au așteptat sosirea lui Bolojan la DNA, și-au exprimat nemulțumirea față de premierul demis și au scandat: „Rușine, rușine să vă fie„, „Trădătorule, ai îngenuncheat țara„.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
13:07
Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
REACȚIE Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”
12:57
Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”
REACȚIE Liderul PSD Iaşi vorbește despre o afacere cu şpăgi de sute de mii de euro, în cazul audierii lui Bolojan la DNA
12:50
Liderul PSD Iaşi vorbește despre o afacere cu şpăgi de sute de mii de euro, în cazul audierii lui Bolojan la DNA
FLASH NEWS Examenul S&P, cel mai greu dintre evaluările de rating din 2026. Azi aflăm dacă România rămâne în categoria recomandată investitorilor
12:26
Examenul S&P, cel mai greu dintre evaluările de rating din 2026. Azi aflăm dacă România rămâne în categoria recomandată investitorilor
VIDEO Bolojan a fost întâmpinat de protestatari la DNA Iași: „Rușine, rușine să vă fie!”
10:43
Bolojan a fost întâmpinat de protestatari la DNA Iași: „Rușine, rușine să vă fie!”
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
10:16
Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
Mediafax
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Alimentul MINUNE: delicios, protejează mușchii, plin de vitamine și minerale
Click
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Cine este bărbatul care l-a convins pe Vlad Bălțățeanu să se predea? A făcut mărturisiri șocante: „Voia să pară ceea ce nu era”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
TENSIUNI Reacția lui Macron la ultimatumul dat de Trump. SUA amenință cu blocarea exporturilor de motorină în Europa
13:10
Reacția lui Macron la ultimatumul dat de Trump. SUA amenință cu blocarea exporturilor de motorină în Europa
REACȚIE Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași
12:59
Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași
CONTROVERSĂ Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri
12:57
Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri
CONTROVERSĂ Scandalul ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, provocă tensiuni în Parlamentul de la Atena: Ministrul Energiei, chestionat despre amenințările la adresa Greciei. Ce a transmis Stavros Papastavrou despre dezvăluirile WSJ
12:54
Scandalul ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, provocă tensiuni în Parlamentul de la Atena: Ministrul Energiei, chestionat despre amenințările la adresa Greciei. Ce a transmis Stavros Papastavrou despre dezvăluirile WSJ
AFACERI Claudia Moise, despre succesul brandului Râureni, la conferința „Made in Romania”: „Luăm ce e mai bun din natură și punem în borcane cu drag”
12:51
Claudia Moise, despre succesul brandului Râureni, la conferința „Made in Romania”: „Luăm ce e mai bun din natură și punem în borcane cu drag”
CONTROVERSĂ Cum vinde Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate mașini mult sub prețul pieței prin “erori” care ridică mari suspiciuni
12:30
Cum vinde Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate mașini mult sub prețul pieței prin “erori” care ridică mari suspiciuni

Cele mai noi

Trimite acest link pe