Bolojan a fost întâmpinat de protestatari la DNA Iași: „Rușine, rușine să vă fie!”

Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit de un grup de manifestanți, vineri 2 octombrie, atunci când a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași, pentru audieri, în dosarul de corupție, în care e inculpat afaceristul Ionel Bogos.

Protestarii, care au așteptat sosirea lui Bolojan la DNA, și-au exprimat nemulțumirea față de premierul demis și au scandat: „Rușine, rușine să vă fie”, „Trădătorule, ai îngenuncheat țara”.

Bolojan „premierul austerității” se agață de scaunul de premier de la Palatul Victoria

Amintim că măsurile de austeritate impuse de Bolojan, în timpul mandatului de premier, au avut un impact copleșitor asupra populației, din cauza concedierilor și a reducerilor de salarii și pensii. Acesta a fost demis, prin moțiune de cenzură la data de 5 mai, însă la cinci luni de la demitere Bolojan rămâne interimar la Palatul Victoria.

Refuzul lui Bolojan, în calitate de lider al Partidului Național Liberal, de a se pune de acord cu celelale formațiuni, în privința votării unui nou Guvern, a dus la cea mai mare criză guvernamentală din istoria României postdecembriste.

Bolojan a ajuns la audierile DNA

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași ca să dea declarații despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro dată de omul de afaceri Fănel Bogos ca să ajungă într-o audiență la el. Bolojan este audiat în calitate de martor, iar în dosar apar și numele fostului președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, cercetat pentru fapte de corupție, dar și cel Cristinei Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului României.