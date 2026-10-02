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Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR

Ruxandra Radulescu
Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidul Popular European, la un eveniment despre fondurile europene, după ce formațiunea a cerut sancționarea României cu 770 de milioane de € din PNRR
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Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al grupului Partidului Parlamentar European (PPE), anunță că va susține o conferință despre fondurile europene, în cadrul evenimentului „Politici de coeziune”, desfășurat vineri, 2 octombrie. Amintim că grupul PPE a solicitat Comisiei Europene sancționarea României prin suspendarea a 770 de milioane din PNRR, pentru adoptarea amendamentului la Legea Integrității, care l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei.

„Organizez astăzi, la București, o conferință despre fondurile europene și viitorul politicii de coeziune, organizată de Grupul de lucru pentru bugete din cadrul Grupului PPE din Parlamentul European”, afirmă Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu, cercetat de DNA, invitatul lui Mureșan la evenimentul despre fondurile europene

Fostul premier desemnat a mai adăugat că la eveniment va fi prezent și edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, cercetat sub control judiciar pentru luare de mită.

„Este un eveniment important, la care participă peste zece europarlamentari din întreaga Europă, președinta Grupului PPE din cadrul Comitetului European al Regiunilor, Sari Rautio, aleși locali din România — inclusiv primarul general al Municipiului București, Ciprian Ciucu, și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc — precum și reprezentanți ai autorităților naționale și miniștri din alte state membre”, mai menționează Siegfried Mureșan.

Euroaparlamentarul liberal subliniază importanța fondurilor europene pentru creșterea nivelului de trai al românilor. Cu toate acestea, grupul PPE, unde europarlamentarul ocupă funcția de vicepreședinte a transmis o scrisoare Ursulei von der Leyen pentru retragerea a sute de milioane de euro din PNRR.

„Am insistat ca acest eveniment să aibă loc în România, deoarece politica de coeziune este principalul instrument european prin care țara noastră primește fonduri europene nerambursabile de la bugetul UE. Sunt bani care se investesc în școli, spitale, autostrăzi și în creșterea nivelului de trai din orașele noastre”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Grupul PPE, unde Siegfried Mureșan este vicepreședinte, a cerut suspendarea fondurilor PNNR pentru România

La sfârșitul lunii august, Partidului Popular European (PPE), în care Siegfried Mureșan deține funcția de vicepreședinte, și liberalii de la Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, din cauza încălcărilor statului de drept.

În scrisoarea datată luni, 24 august, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, i-au solicitat Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile, parte a PNRR, nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

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