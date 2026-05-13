Focuri de armă în Senatul filipinez după ce un politician a anunțat pe Facebook că va fi arestat pentru crime împotriva umanității

Senatul din Filipine s-a cufundat miercuri în haos după ce în interiorul clădirii s-au tras focuri de armă, după ce un aliat important al fostului lider al țării a declarat că poliția vine să-l aresteze.

Senatorul Ronald „Bato” dela Rosa este căutat în prezent de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității. Acesta este acuzat de orchestrarea unor execuții în perioada în care era șef al poliției naționale în timpul „războiului împotriva drogurilor” condus de fostul președinte Rodrigo Duterte.

Ronald „Bato” dela Rosa, senator și fost șef al Poliției

În timpul unei pauze a ședinței, dela Rosa a precizat printr-un mesaj pe Facebook că urmează să fie arestat. „Am primit informații că, după ședința noastră de astăzi, vor veni aici agenți ai NBI și CIDG pentru a mă aresta”, a scris acesta în mesaj. Totodată, acesta a cerut susținătorilor săi să se adune la Senat pentru a preveni arestarea lui.

„Vă invit să mă ajutați, să nu le permitem să ia un alt filipinez la Haga, al doilea după președintele Duterte”, a scris el.

Senatorul s-a refugiat și s-a baricadat în clădirea Senatului timp de două zile pentru a evita reținerea. Acesta a făcut, de asemenea, un apel public către susținătorii săi să vină la fața locului pentru a bloca extrădarea sa către Haga.

În timp ce polițiștii urcau scările către sala în care Ronald dela Rosa era baricadat, s-au auzit serii de focuri de armă pe coridoare. Jurnaliștii prezenți la fața locului, oficialii și personalul administrativ au fost filmați în timp ce fugeau sau se adăposteau pe podea.

Până în acest moment, autoritățile nu au clarificat cine a deschis focul și din ce motive, dar ministrul de interne, Jonvic Remulla, a anunțat că vor fi analizate toate înregistrările camerelor de supraveghere pentru a găsi făptașul.

Război sângeros împotriva drogurilor

Senatorul Ronald „Bato” dela Rosa a fost principalul executor al unei represiuni violente de ani de zile împotriva traficanților și consumatorilor de droguri de către fostul președinte Rodrigo Duterte. Cei doi sunt co-inculpați într-un caz intentat de Curtea Penală Internațională de la Haga pentru crime împotriva umanității. Grupurile pentru drepturile omului susțin că mii de oameni au fost uciși în timpul represiunii.

