În mai 2025, mass-media îl aștepta pe pista de aterizare de la aeroportul din Hanoi, Vietnam, pe Emmanuel Macron, însoțit de soția sa, Brigitte Macron. La deschiderea ușii avionului prezidențial, camerele de filmat au surprins un gest al Primei Doamne: aceasta îl împinge cu mâna pe Emmanuel Macron în zona feței, un gest care ar putea fi interpretat ca o „palmă”.

După ce a sugerat că era vorba de un videoclip generat de AI, biroul președintelui francez a negat existența unei dispute conjugale. La un an distanță, acest gest continuă să facă valuri în presa din întreaga lume. Un jurnalist al revistei Paris Match, pe nume Florian Tardif, a venit cu o nouă explicație în cartea sa „Un cuplu (aproape) perfect”, apărută miercuri.

Conform informațiilor sale, președintele Franței ar fi întreținut timp de câteva luni „o relație platonică” cu actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani.

„Asta mi s-a spus și mi s-a repetat de către cei din anturajul lor”, a declarat Florian Tardif miercuri la RTL, relatează Le Parisen.

Cei doi ar fi schimbat mesaje, iar unele dintre ele „au mers destul de departe”, potrivit surselor lui Florian Tardif. Acestea conțineau în special fraze precum „vă găsesc foarte drăguță”.

Această situație „a provocat tensiuni în cadrul cuplului prezidențial al Franței, ceea ce a dus la această scenă privată care a devenit publică”, explică jurnalistul, referindu-se la o ceartă „destul de serioasă” în avion, la sosirea în Vietnam, anu trecut.

La originea disputei ar fi fost faptul că Brigitte Macron ar fi citit un mesaj de la Golshifteh Farahani pe telefonul lui Emmanuel Macron.

Apropiații lui Brigitte neagă afirmațiile jurnalistului

Anturajul lui Brigitte Macron a dezmințit miercuri, pentru ziarul „Le Parisien”, că acest gest ar avea vreo legătură cu actrița iraniană și a afirmat, de asemenea, că Prima Doamnă a Franței nu ar verifica niciodată telefonul soțului său.

„Brigitte Macron a negat categoric această poveste în fața autorului, pe 5 martie, precizând că nu se uită niciodată în telefonul mobil al soțului său”, explică, de asemenea, anturajul președintelui Francez, afirmând că această precizare nu a fost publicată de autor.

Macron: „Glumeam cu soția mea”

La momentul apariției videoclipului, anturajul cuplului prezidențial a negat orice ceartă. „Era un moment în care președintele și soția sa se relaxau pentru ultima oară înainte de începerea călătoriei, glumind”, a comentat un apropiat al lui Emmanuel Macron.

„Îi place la nebunie să-i facă glume soției sale înainte de astfel de momente, când urmează să înceapă o ceremonie oficială. Iar ea reacționează întotdeauna așa”, a mărturisit un altul, asigurând că cei doi sunt obișnuiți cu aceste momente pline de umor. „Glumeam cu soția mea, așa cum facem destul de des”, a asigurat rapid Emmanuel Macron. Președintele francez a negat orice „ceartă conjugală (…) Trebuie ca toată lumea să se calmeze”, a îndemnat el.

