Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției. Doi militari au fost transportați de urgență la spital. În ce stare se află

Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre. Doi militari au suferit arsuri în urma exploziei și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani: trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Militarilor le-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani, însă momentan nu se cunosc detalii cu privire la starea în care se află cei doi.

Explozia, în urma căreia a pornit incendiul, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm).

„Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi să intervină într-un poligon de distrugere a muniţiei de la marginea municipiului Botoşani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La faţa locului s-au deplasat echipaje aparţinând Detaşamentului de Pompieri Botoşani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, au transmis reprezentanţii ISU Botoşani.

