Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor

Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg, în urmă cu o lună. De altfel, investigația mai vizează și o a patra firmă, QEV Technologies S.L, care are sediul în Spania.

Consiliul Concurenței investighează posibile suspiciuni de trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene pentru achizițiile de microbuze școlare, în cadrul proiectelor de finanțare cu fonduri prin PNRR1.

„Autoritatea de concurență suspectează că cele patru companii ar fi manipulat licitațiile prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor de vânzare, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul prestabilit de către membrii posibilului cartel, la un preț mai mare față de prețul de piață”, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Consiliul Concurenței.

Sursa citată menționează că cercetările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în presă și, în acealași timp, a datelor transmise de Corpul de Control al MIPE.

Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”

Gândul a scris în exclusivitate despre proiectul „Microbuze electrice pentru elevi”, demarat în anul 2023 și transformat într-un scandal uriaș. Jaful Național a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public.

Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI). România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.

Comisia Europeană a estimat un preț de aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare microbuz electric. Conform principiului „ca la noi, la nimenea”, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze.

Nici asta nu a fost de ajuns. Microbuzele electrice au fost cumpărate la prețuri de trei ori mai mari decât prețul estimat de Comisia Europeană.

Startul licitației, dat chiar de Ilie Bolojan

Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, actual premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan anunța că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.

Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro!În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

AUTORUL RECOMANDĂ