Prima pagină » Actualitate » Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor

Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor

Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg, în urmă cu o lună. De altfel, investigația mai vizează și o a patra firmă, QEV Technologies S.L, care are sediul în Spania.

Consiliul Concurenței investighează posibile suspiciuni de trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene pentru achizițiile de microbuze școlare, în cadrul proiectelor de finanțare cu fonduri prin PNRR1.

„Autoritatea de concurență suspectează că cele patru companii ar fi manipulat licitațiile prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor de vânzare, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul prestabilit de către membrii posibilului cartel, la un preț mai mare față de prețul de piață”, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Consiliul Concurenței.

Sursa citată menționează că cercetările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în presă și, în acealași timp, a datelor transmise de Corpul de Control al MIPE.

Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”

Gândul a scris în exclusivitate despre proiectul „Microbuze electrice pentru elevi”, demarat în anul 2023 și transformat într-un scandal uriaș.  Jaful Național a fost documentat, pas cu pas, de Gândul, iar dezvăluirile uluitoare s-au concretizat în semnale de alarmă legate de cheltuirea aberantă a banului public.

Ministerul Educației a anunțat, – în august 2023 – toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli. (lista finală a proiectelor admise pentru finanțare poate fi parcursă AICI). România a avut la dispoziție nu mai puțin de 230 de milioane de euro prin PNRR. Suma trebuia să fie utilizată pentru achiziționarea a 3.200 de microbuze.

Comisia Europeană a estimat un preț de aproximativ 78.000 de euro pentru fiecare microbuz electric. Conform principiului „ca la noi, la nimenea”, au fost achiziționate doar 1.300 de microbuze.
Nici asta nu a fost de ajuns. Microbuzele electrice au fost cumpărate la prețuri de trei ori mai mari decât prețul estimat de Comisia Europeană.

Startul licitației, dat chiar de Ilie Bolojan

Startul licitației pentru achiziționarea microbuzelor electrice a fost dat, în 2024, chiar de Ilie Bolojan, actual premier al României. La momentul respectiv, fusese reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor. Bolojan anunța că autoritățile din județ vor cumpăra 24 de microbuze electrice.

Firma Aveuro Internațional ar fi vândut microbuze marca Ford cu prețuri care au depășit 200.000 de euro. Numai că prețul de achiziție era de 90.000 de euro!În urma acestor contracte, firma Aveuro Internațional din Prahova ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

În februarie 2025, CJ Bihor, condus de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA). Rezultă că fiecare microbuz a costat 218.000 de euro. Concluzia? De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

AUTO România modifică sistemul de roviniete din iulie 2026. Mașinile mai vechi vor plăti mai mult
16:05
România modifică sistemul de roviniete din iulie 2026. Mașinile mai vechi vor plăti mai mult
MESAJ Eurovision 2026 | Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din R. Moldova: „Mulțumim pentru susținere și că ne-ați votat”
15:57
Eurovision 2026 | Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din R. Moldova: „Mulțumim pentru susținere și că ne-ați votat”
ULTIMA ORĂ Linia de tramvai 41, blocată după ce un șofer a făcut prăpăd pe Șoseaua Virtuții și a pătruns pe șină
15:14
Linia de tramvai 41, blocată după ce un șofer a făcut prăpăd pe Șoseaua Virtuții și a pătruns pe șină
FLASH NEWS Demisie de răsunet după scandalul Eurovision din Republica Moldova. Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat retragerea
15:05
Demisie de răsunet după scandalul Eurovision din Republica Moldova. Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat retragerea
ULTIMA ORĂ Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției. Doi militari au fost transportați de urgență la spital. În ce stare se află
15:04
Incendiu într-un poligon de distrugere a muniției. Doi militari au fost transportați de urgență la spital. În ce stare se află
REACȚIE Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”
14:56
Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
DEZVĂLUIRI Ce se stie despre vizita lui Putin in China. Oamenii care îl vor însoți pe președintele rus la Beijing
16:36
Ce se stie despre vizita lui Putin in China. Oamenii care îl vor însoți pe președintele rus la Beijing
INEDIT Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
16:28
Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
FLASH NEWS ,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European
16:26
,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European
FLASH NEWS „Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune
16:25
„Nu mai avem prea mult timp”. Pakistanul a transmis SUA o propunere revizuită din partea Iranului pentru a pune capăt războiului. Ce condiții pune
CONTROVERSĂ Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea
16:22
Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea
EXCLUSIV Cristoiu: Miroase a anticipate/Nu există altă soluție
16:08
Cristoiu: Miroase a anticipate/Nu există altă soluție

Cele mai noi

Trimite acest link pe