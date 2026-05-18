Prima pagină » Știri politice » PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc: „Este vorba de a susține un principiu”

PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc: „Este vorba de a susține un principiu”

Ruxandra Radulescu
PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Emil Boc, edilul muncipiului Cluj-Napoca, a declarat luni, după discuțiile purtate de delegația liberalilor la Cotroceni, privind formarea unui nou Guvern, că formațiunea nu va susține „niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD”. Liderul liberal a precizat, de asemenea, că PNL îl susține în continuare pe Bolojan ca președinte al partidului.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat într-o intervenție la Digi24, că nu poate fi vorba de o ruptură în interiorul partidului sau o revenire la o coaliție cu social-democrații.

„Pentru PNL, lucrurile sunt foarte clare și răspicate. Nu va vota niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD. Regula a fost exprimată din nou de către președintele partidului și aici nu este vorba de o poziție doar a președintelui partidului, ci o decizie luată aproape în unanimitate de către Partidul Național Liberal.

PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc:

PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc: „Este vorba de a susține un principiu”

Din perspectiva PNL, acest partid nu mai trebuie să fie, sau nu poate să fie, sau nu se poate transforma într-un partid butonier al PSD. Ce-ar însemna, practic, să cedezi la șantajul PSD? Să spui că acest partid PNL este un partid butonier, îl folosești când ai nevoie, îl arunci când nu mai ai nevoie de el, pui un prim-ministru pe care ți-l dorești tu, la care îi spui, „vezi, dacă nu faci cum spunem noi, pățești ce-a pățit celălalt”, a spus Emil Boc la Digi24.

PNL continuă să-l susțină pe Bolojan în fruntea partidului: „Este vorba de a susține un principiu”

Boc a adăugat că Ilie Bolojan beneficiază în continuare de susținerea liberalilor în ceea ce privește șefia partidului și că nu există discuții privind schimbarea acestuia.

„Nu este vorba de a susține o persoană fizică, Ilie Bolojan. Este vorba de a susține un principiu și demnitatea unui partid”, a spus edilul.

„Acest partid (PNL – n.r.) și-a asumat și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut. Și noi am spus, această colaborare cu PSD continuată este nocivă pentru toată lumea.

Nu negăm ceea ce am făcut pentru că știm bine că am fost la guvernare și s-au făcut și multe lucruri bune pentru România. Dar, repet, acest mod de a face politică într-adevăr nu mai putea fi continuat, iar actuala guvernare pe care am avut-o din partea Partidului Național Liberal a spus punct, nu punct și de la capăt alături de PSD”, a adăugat Emil Boc.

„E puțin probabil să avem alegeri anticipate”

Liderul liberal a mai comentat și scenariul unor alegeri anticipate, despre care a spus că sunt posibile constituțional, însă reprezintă „o ultima armă de resort pe care președintele o are la dispoziție pentru a încheia o criză politică”.

„Asta nu înseamnă că vor fi alegere anticipate. Președintele s-a exprimat extrem de clar de mai multe ori că nu va dizolva Parlamentul. Știți bine că președintele poate dizolva, nu este obligat să dizolve Parlamentul. Deci, din această perspectivă, chiar dacă politic și constituțional ele sunt posibile, din perspectiva voinței președintelui, care rămâne supremă, e puțin probabil să avem alegeri anticipate”, a mai afirmat Emil Boc.

În final, Emil Boc a transmis că, dacă PSD nu va reuși să formeze un guvern, PNL va merge la negocieri cu aceeași propunere de premier. Edilul a subliniat că, din punct de vedere politic, PSD are responsabilitatea să formeze guvernul, întrucât este formațiunea cu cele mai multe mandate parlamentare.

FOTO:Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS ,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European
16:26
,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parlamentul European
CONTROVERSĂ Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea
16:22
Fostul președinte PNL București, ministrul Muncii în Guvernul Orban, în delegația USR de la Cotroceni. Violeta Alexandru s-a remarcat printr-un protest cu un lighean pe vremea lui Firea
REACȚIE Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”
14:56
Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR”
POLITICĂ Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
14:35
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
FLASH NEWS Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
13:37
Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
REACȚIE PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
13:09
PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe