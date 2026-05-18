PNL merge înainte cu Bolojan la șefia partidului. Emil Boc: „Este vorba de a susține un principiu”

Emil Boc, edilul muncipiului Cluj-Napoca, a declarat luni, după discuțiile purtate de delegația liberalilor la Cotroceni, privind formarea unui nou Guvern, că formațiunea nu va susține „niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD”. Liderul liberal a precizat, de asemenea, că PNL îl susține în continuare pe Bolojan ca președinte al partidului.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat într-o intervenție la Digi24, că nu poate fi vorba de o ruptură în interiorul partidului sau o revenire la o coaliție cu social-democrații.

„Pentru PNL, lucrurile sunt foarte clare și răspicate. Nu va vota niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD. Regula a fost exprimată din nou de către președintele partidului și aici nu este vorba de o poziție doar a președintelui partidului, ci o decizie luată aproape în unanimitate de către Partidul Național Liberal.

Din perspectiva PNL, acest partid nu mai trebuie să fie, sau nu poate să fie, sau nu se poate transforma într-un partid butonier al PSD. Ce-ar însemna, practic, să cedezi la șantajul PSD? Să spui că acest partid PNL este un partid butonier, îl folosești când ai nevoie, îl arunci când nu mai ai nevoie de el, pui un prim-ministru pe care ți-l dorești tu, la care îi spui, „vezi, dacă nu faci cum spunem noi, pățești ce-a pățit celălalt”, a spus Emil Boc la Digi24.

PNL continuă să-l susțină pe Bolojan în fruntea partidului: „Este vorba de a susține un principiu”

Boc a adăugat că Ilie Bolojan beneficiază în continuare de susținerea liberalilor în ceea ce privește șefia partidului și că nu există discuții privind schimbarea acestuia.

„Nu este vorba de a susține o persoană fizică, Ilie Bolojan. Este vorba de a susține un principiu și demnitatea unui partid”, a spus edilul. „Acest partid (PNL – n.r.) și-a asumat și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut. Și noi am spus, această colaborare cu PSD continuată este nocivă pentru toată lumea. Nu negăm ceea ce am făcut pentru că știm bine că am fost la guvernare și s-au făcut și multe lucruri bune pentru România. Dar, repet, acest mod de a face politică într-adevăr nu mai putea fi continuat, iar actuala guvernare pe care am avut-o din partea Partidului Național Liberal a spus punct, nu punct și de la capăt alături de PSD”, a adăugat Emil Boc.

„E puțin probabil să avem alegeri anticipate”

Liderul liberal a mai comentat și scenariul unor alegeri anticipate, despre care a spus că sunt posibile constituțional, însă reprezintă „o ultima armă de resort pe care președintele o are la dispoziție pentru a încheia o criză politică”.

„Asta nu înseamnă că vor fi alegere anticipate. Președintele s-a exprimat extrem de clar de mai multe ori că nu va dizolva Parlamentul. Știți bine că președintele poate dizolva, nu este obligat să dizolve Parlamentul. Deci, din această perspectivă, chiar dacă politic și constituțional ele sunt posibile, din perspectiva voinței președintelui, care rămâne supremă, e puțin probabil să avem alegeri anticipate”, a mai afirmat Emil Boc.

În final, Emil Boc a transmis că, dacă PSD nu va reuși să formeze un guvern, PNL va merge la negocieri cu aceeași propunere de premier. Edilul a subliniat că, din punct de vedere politic, PSD are responsabilitatea să formeze guvernul, întrucât este formațiunea cu cele mai multe mandate parlamentare.

FOTO:Mediafax

Recomandarea autorului: