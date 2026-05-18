Dezastru electoral pentru Pedro Sánchez: Socialiștii pierd masiv în alegerile din Andaluzia. Cum este amenințat viitorul politic al premierului spaniol

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a suferit o lovitură majoră, după ce partidul său a obținut, duminică, cel mai slab scor istoric la alegerile regionale din Andaluzia, eșec care îi diminuează șansele de câștig la scrutinul general de anul viitor.

Potrivit Bloomberg, cea mai mare regiune a Spaniei a reprezentat, în mod tradițional, un element cheie al oricărei majorități de guvernare pentru socialiștii lui Sánchez, însă sprijinul de care se bucură acolo s-a diminuat de când premierul a ajuns la putere în 2018, în urma unui acord cu separatiștii catalani. Duminică, socialiștii au obținut doar 28 din cele 109 locuri din parlamentul regional al Andaluziei.

„Rezultatele reprezintă un semn clar al declinului socialiștilor”, a declarat Cristina Monge, politolog la Universitatea Complutense din Madrid. Ea a afirmat că legăturile lui Sánchez cu catalanii și o serie de scandaluri de corupție au afectat popularitatea partidului.

„Nu sunt rezultate bune”, le-a spus candidata socialistă Maria Jesus Montero membrilor partidului din Sevilla, unde susținătorii au reacționat cu dezamăgire la rezultat.

Sánchez se confruntă deja cu o luptă dificilă pentru a-și păstra funcția anul viitor, în condițiile în care Sumar, partenerul său de coaliție de extremă stânga, se află în pragul unui eșec major, iar Partidul Popular, de centru-dreapta, este pe cale să obțină majoritatea dacă sprijinul său se alătură celui al formațiunii de extremă dreapta Vox.

Partidul Popular (PP), care guvernează în Andaluzia încă de la preluarea mandatului de către Sánchez la Madrid, a obținut duminică 53 de mandate. Se preconizează că partidul va rămâne la putere cu sprijinul formațiunii Vox, cu care a format coaliții în mai multe alte regiuni.

Deși a terminat pe locul al doilea, în urma Partidului Popular (PP), la alegerile din 2023, Sánchez a reușit să formeze o coaliție majoritară alcătuită din opt partide pentru a împiedica rivalii săi tradiționali să preia puterea. Însă, de atunci, unele formațiuni l-au părăsit pe prim-ministru, mai scrie Bloomberg.

Montero nu era doar o simplă candidată regională, ci una dintre cele mai apropiate aliate politice ale lui Sánchez. Ea ocupase funcția de ministru al finanțelor și era numărul doi atât în guvern, cât și în cadrul partidului.

Această înfrângere marchează a patra pierdere electorală regională suferită de socialiști în mai puțin de șase luni (după Extremadura, Aragon și Castilia și León n.r.) și reprezintă ultimul scrutin regional important înainte de 2027. În prezent, dreapta controlează majoritatea regiunilor spaniole și conduce în sondajele de opinie pentru alegerile naționale de anul viitor.

