Demisie la vârful ICE. Șeful agenției anti-migrație și-a anunțat plecarea din funcție în plină criză generată de acțiunile violente ale agenților

Mihai Tănase
Șeful ICE, Todd Lyons - Foto: Profimedia images

Directorul interimar al ICE, Todd Lyons, și-a anunțat plecarea din funcție la finalul lunii mai, fără explicații oficiale. Decizia vine într-un moment tensionat, marcat de controverse majore privind acțiunile extrem de violente ale agenției de imigrație din SUA.

Directorul interimar al Serviciului de Imigrare și Control Vamal din SUA, Todd Lyons, va părăsi conducerea agenției la data de 31 mai, într-o mutare neașteptată anunțată oficial de administrația americană. Informația a fost confirmată de secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin, care a evitat însă să ofere explicații privind motivele plecării, scrie The Guardian.com.

Agenți federali ICE – Foto: Profimedia images

„Todd Lyons a fost un lider excelent al ICE”, a declarat Mullin, într-un comunicat, adăugând că îi urează „mult succes în viitoarea sa carieră în sectorul privat”.

Lyons fusese numit în funcție în martie 2025 de către președintele Donald Trump, în plin context al intensificării politicilor anti-imigrație promovate de administrația de la Casa Albă.

Plecare vine într-un moment extrem de sensibil pentru ICE, agenția aflată în centrul strategiei dure privind imigrația ilegală.

Instituția a fost puternic criticată în ultimele luni pentru metodele sale, considerate de mulți drept agresive și controversate. Valul de reacții a fost amplificat de incidentele grave petrecute în Minneapolis, unde doi civili, Renée Good și Alex Pretti, au fost împușcați mortal de agenți federali în ianuarie 2026, într-un exces de zel.

Cazurile au declanșat proteste la nivel național și au intensificat dezbaterea privind utilizarea forței în operațiunile de imigrație. Potrivit datelor recente, astfel de incidente au contribuit la o creștere a tensiunilor sociale și la apeluri pentru investigații independente.

